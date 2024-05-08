Плани наступати на Рафах: США переглядають допомогу Ізраїлю

США призупинили поставку однієї партії озброєння Ізраїлю через його імовірний наступ на Рафах в Секторі Гази. За словами речника Держдепу США, Америка переглядає й інші пакети озброєння Ізраїлю.

Сполучені Штати переглядають й інші пакети озброєння для Ізраїлю після того, як була призупинена поставка однієї партії короткострокової допомоги країні. Про це заявив у середу, 8 травня, речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Reuters. Причиною таких рішень стала стурбованість Вашингтона можливим наступом Ізраїлю на Рафах.

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Виступаючи на щоденному брифінгу для преси, Міллер також сказав, що очікується доповідь Державного департаменту Конгресу про те, чи використовував Ізраїль зброю, надану США, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

США призупинили поставку Ізраїлю бомб

Президент США Джо Байден ухвалив рішення призупинити поставку Ізраїлю боєприпасів через імовірний наступ Ізраїлю на Рафах, який, на думку Вашингтона, може поставити під загрозу цивільне населення Палестинських територій, заявив міністр оборони США Ллойд Остін .

Як пише Reuters, високопоставлений чиновник США, розмовляючи напередодні на умовах анонімності, сказав, що Вашингтон ретельно перевірив поставку зброї, яка могла бути використана в Рафаху, і призупинив поставку, що складається з 1800 бомб вагою 907 кг і 1700 бомб вагою 227 кілограмів.

Остін, який став першим високопоставленим чиновником адміністрації Байдена, який публічно пояснив можливу зміну в політиці США щодо озброєння Ізраїлю, не уточнив інформацію про кількість боєприпасів.

Він наголосив, що зобов'язання США щодо захисту Ізраїлю залишаються "залізними" і що рішення про призупинення поставки не є остаточним. Проте, за його словами, США хотіли б, щоб "в Рафаху не відбулося жодних серйозних бойових дій", і що будь-яка ізраїльська операція, щонайменше, має захищати життя цивільних.

"Ми дуже чітко заявили... з самого початку, що Ізраїль не повинен здійснювати масштабну атаку на Рафах, не враховуючи і не захищаючи цивільне населення, яке перебуває в зоні бойових дій", - сказав Остін на слуханнях у Сенаті. "І знову ж таки, оцінивши ситуацію, ми призупинили одну партію боєприпасів великої потужності, - заявив він. - Ми ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як діяти з цим вантажем".

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Ізраїль захопив КПП "Рафах" у Секторі Гази

Нагадаємо, у ніч на 7 травня ізраїльські військові повідомили про встановлення "оперативного контролю" над палестинською ділянкою контрольно-пропускного пункту "Рафах" у південній частині Сектора Гази на кордоні з Єгиптом. ЗМІ Ізраїлю показали кадри, на яких видно, що над палестинською ділянкою КПП майорить ізраїльський прапор.

Напередодні увечері ізраїльські військові повідомили про завдання "прицільних ударів" по східній частині Рафаху. Перед цим Ізраїль оголосив евакуацію мирних жителів із Рафаху, який в Ізраїлі називають останнім бастіоном ХАМАСу у Секторі Гази. Водночас союзники закликали Ізраїль відмовитися від військової операції, побоюючись численних жертв серед цивільного населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у Рафаху наразі перебувають близько 1,2 мільйона людей, більшість з яких втекли туди з інших районів Гази під час семимісячної війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

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