ЦАХАЛ розпочав евакуацію цивільних палестинців з Рафаху

ЦАХАЛ розпочав евакуацію цивільних палестинців з Рафаху6 травня 2024 р.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів східного Рафаху переміститися до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у Telegram в понеділок, 6 травня. На цій території, як заявили представники ізраїльської армії, розбиті польові госпіталі, намети та створені запаси їжі, води, медикаментів і додаткових засобів.
"Заклики тимчасово переїхати до гуманітарної зони будуть передаватися через плакати, SMS-повідомлення, телефонні дзвінки та трансляції ЗМІ арабською мовою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив журналістам речник ізраїльськох армії, загалом очікується, що зі східного Рафаху будуть евакуйовані близько 100 тисяч людей, пише AFP. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у Рафаху наразі перебувають близько 1,2 мільйона людей, більшість з яких втекли туди з інших районів Гази під час семимісячної війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.
Водночас у ЦАХАЛі заявили, що "продовжать переслідувати ХАМАС всюди в Газі, доки всі заручники, яких вони тримають у полоні, не повернуться додому".
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ЗМІ: Евакуація може свідчити про імовірний наступ
Раніше про початок евакуації цвільних з кількох периферійних районів Рафаху до наметових містечок у сусідніх Хан-Юнісі та Аль-Мавасі, повідомила агенція Reuters з посиланням на військове радіо.
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Як зазначає агенція, евакуація цивільного населення може свідчити про плани щодо імовірної наземної операції, адже раніше Ізраїль заявляв, що у Рафаху переховуються тисячі бойовиків ХАМАСу, і що перемога неможлива без встановлення контролю над містом.
Але оскільки в Рафаху перебуває більше мільйона людей, перспектива операції з великою кількістю жертв викликає занепокоєння західних держав та сусіднього Єгипту.