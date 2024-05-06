ЦАХАЛ розпочав евакуацію цивільних палестинців з Рафаху

Армія оборони Ізраїлю закликала жителів східного Рафаху евакуюватися до розширеної гуманітарної зони. Це може вказувати на подальші плани щодо операції зі штурму міста, пише Reuters.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів східного Рафаху переміститися до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у Telegram в понеділок, 6 травня. На цій території, як заявили представники ізраїльської армії, розбиті польові госпіталі, намети та створені запаси їжі, води, медикаментів і додаткових засобів.

"Заклики тимчасово переїхати до гуманітарної зони будуть передаватися через плакати, SMS-повідомлення, телефонні дзвінки та трансляції ЗМІ арабською мовою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив журналістам речник ізраїльськох армії, загалом очікується, що зі східного Рафаху будуть евакуйовані близько 100 тисяч людей, пише AFP. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у Рафаху наразі перебувають близько 1,2 мільйона людей, більшість з яких втекли туди з інших районів Гази під час семимісячної війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

Водночас у ЦАХАЛі заявили, що "продовжать переслідувати ХАМАС всюди в Газі, доки всі заручники, яких вони тримають у полоні, не повернуться додому".

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ЗМІ: Евакуація може свідчити про імовірний наступ

Раніше про початок евакуації цвільних з кількох периферійних районів Рафаху до наметових містечок у сусідніх Хан-Юнісі та Аль-Мавасі, повідомила агенція Reuters з посиланням на військове радіо.

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Як зазначає агенція, евакуація цивільного населення може свідчити про плани щодо імовірної наземної операції, адже раніше Ізраїль заявляв, що у Рафаху переховуються тисячі бойовиків ХАМАСу, і що перемога неможлива без встановлення контролю над містом.

Але оскільки в Рафаху перебуває більше мільйона людей, перспектива операції з великою кількістю жертв викликає занепокоєння західних держав та сусіднього Єгипту.