Плани наступу Ізраїлю на Рафах: куди евакуюють цивільних?

Життя переміщених палестинців у Рафаху - місті поблизу кордону Сектора Гази з Єгиптом - залишається важким. Тим часом Ізраїль планує воєнну операцію у місті.

"Це станеться. Є дата", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні 8 квітня, говорячи про запланований широкомасштабний наступ ізраїльської армії на Рафах, найпівденніше місто Сектора Гази. При цьому він не уточнив і не назвав конкретної дати.

Протягом останніх тижнів ізраїльський прем'єр неодноразово заявляв, що місто на кордоні з Єгиптом є останнім форпостом ХАМАСу і що наступ на нього - неминучий для оголошення перемоги над бойовиками руху, який занесено до списку терористичних організацій у багатьох країнах світу.

Міжнародна спільнота критикує плани нападу на Рафах

Нетаньяху анонсував наступ на Рафах попри критику з боку міжнародної спільноти. Понад мільйон палестинців - більше половини населення Гази - знайшли притулок у цьому місті, яке неодноразово піддавалося бомбардуванням. Рафах також є головним логістичним вузлом для допомоги, що надходить до Гази з Єгипту.

Двічі біженці: спершу тікали з України, тепер - з Ізраїлю To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Рафах мав би бути безпечнішим місцем, але він ніколи не був таким, каже Лоай Фарид, який неодноразово переїжджав зі своєю сім'єю з початку війни. "Бомбардування відбуваються майже щодня, і з кожним днем їхня частота зростає", - розповів 46-річний палестинець в інтерв'ю DW телефоном з Рафаха.

Фарид - один з приблизно 1,5 мільйона людей, які прислухалися до заклику ізраїльських військових евакуюватися на південь - зокрема, до Рафаха на кордоні з Єгиптом. Таким чином біженці прагнули триматися якомога далі від воєнної операції армії Ізраїлю проти ХАМАСу, ісламістського угрупування, яке скоїло масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, вбивши близько 1200 мирних мешканців і взявши в заручники ще 240 осіб. Й запланований наступ Ізраїлю на Рафах затьмарив щоденну боротьбу за виживання людей, що перебувають у місті.

"Мої діти налякані новинами, в яких говорять про неминуче вторгнення в місто. Вони запитують мене, що ми будемо робити і куди ми підемо, але у мене немає для них відповіді", - бідкається Фарид.

До війни в цьому маленькому містечку проживало приблизно 250 тисяч людей, і найбільш відомим воно було завдяки однойменному прикордонному переходу з Єгиптом. Зараз у межах міста майже не залишилося вільного місця, оскільки мешканці з інших районів Гази шукають тут притулку, ділять будинки, живуть у наметах, машинах або сплять в імпровізованих приміщеннях на тротуарі.

"Життя, яке ми ведемо в Рафаху, неможливо описати. Це життя переміщених осіб, життя, яке можна назвати як завгодно, але воно не є нормальним", - каже Фарид. За його словами, місто здається йому "чужим". "Ми не в нашому домі, не в нашому районі, не серед наших сусідів чи друзів. Так не може тривати надто довго", - каже він.

Читайте також: На що перетворилося життя палестинців у Cекторі Гази

Підтримка і засудження наступу на Рафах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і його військовий кабінет твердо заявили, що продовжать заплановану операцію в Рафаху з метою "ліквідації" чотирьох батальйонів ХАМАСу, який Ізраїль, США, Європейський Союз та інші країни вважають терористичною організацією. Вважається, що бойовики ХАМАСу нині розсіяні серед переміщених цивільних осіб і в підземних тунелях.

Але запланований наступ викликав різку критику в усьому світі, особливо з боку США, найближчого союзника Ізраїлю і найбільшого постачальника зброї країні. Американські офіційні особи попередили, що такий наступ буде "помилкою" без надійного плану переселення і захисту цивільного населення.

Діти, які знайшли притулок у Рафаху, чекають на роздачу їжі Фото: Abed Zagout/Anadolu/picture alliance

Єгипет також висловив занепокоєння, що ці плани можуть призвести до того, що ізраїльські військові візьмуть під контроль Філадельфійський коридор - вузьку смугу землі між Єгиптом і Газою, і витіснять цивільне населення, яке шукає безпеки, до його кордону.

Така критика поки що не справила особливого враження на ізраїльського прем'єр-міністра або населення країни. Нещодавнє опитування, проведене Ізраїльським інститутом демократії, незалежним аналітичним центром, що базується в Єрусалимі, свідчить про те, що близько трьох чвертей ізраїльтян-євреїв підтримують розширення воєнних операцій на Рафах, в той час як дві третини арабського населення Ізраїлю виступають проти такого кроку.

"Ізраїльська громадська думка після 7 жовтня була дуже об'єднаною щодо кількох речей. Одна з них - це, звичайно, повернути всіх заручників додому, а інша - покласти край правлінню ХАМАСу в Секторі Гази", - розповів у коментарі DW Аві Меламед, колишній співробітник ізраїльської розвідки і радник з арабських питань.

Американські офіційні особи заявили, що хочуть бачити альтернативний план, в центрі якого будуть точні удари по цілях ХАМАСу, а не широкомасштабний наступ.

США разом з Єгиптом і Катаром намагалися досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, яка б унеможливила операцію в Рафаху і призвела до звільнення більшої кількості ізраїльських заручників. Переговори поки що не привели до досягнення угоди, а нещодавня резолюція Ради Безпеки ООН із вимогою припинити вогонь у Секторі Гази, на яку США не наклали вето, посилила тиск на Ізраїль.

Однак, попри дипломатичні суперечки щодо ведення Ізраїлем війни та запланованої операції в Рафаху, американські ЗМІ повідомляють про можливу угоду щодо постачання Ізраїлю додаткового озброєння та винищувачів F-35.

"Я не очікую, що Ізраїль проведе (операцію в Рафаху - Ред.) без дуже тісної співпраці і координації зі Сполученими Штатами, особливо в контексті вирішення проблеми цивільного населення в Рафаху", - каже Меламед.

Важка доля мешканців Гази в Рафаху

На брифінгах для журналістів ізраїльські військові повідомили, що цивільне населення буде переміщено до "захищених зон". Однак залишається незрозумілим, як і куди буде евакуйована така велика кількість людей, виснажених піврічною війною.

"Я не знаю оперативних планів ЦАХАЛу. Але якщо подивитися на карту, то немає іншого шляху, окрім як евакуювати їх на північ, уздовж прибережної дороги біля моря, до середини Сектора Гази, - сказав DW ізраїльський військовий історик і дослідник Гай Авіад. - Але ця територія спустошена. Там немає інфраструктури, і ви повинні забезпечити величезне населення водою, наметами і їжею. Це дуже велика проблема".

Кілька високопоставлених працівників гуманітарних структур ООН, які попросили не називати їхніх імен, розповіли DW, що, за їхніми оцінками, від 800 тисяч до мільйона людей будуть змушені переселитися. Швидше за все, їх відправлять до центральної частини Сектора Гази біля морського узбережжя, за маршрутом на південь від нового військового коридору, який відокремлює північну частину Гази від південної.

Сім'я перериває піст серед уламків зруйнованого будинку в Рафаху Фото: Mohammed Salem/REUTERS

Попри посилення міжнародного тиску, для 2,3-мільйонного населення Гази мало що змінилося. За півроку війни в Газі загинуло понад 33 тисячі людей, згідно з даними міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, яке контролюється ХАМАСом. За даними гуманітарних організацій та Організації Об'єднаних Націй, облога Ізраїлем анклаву призвела до початку голоду, особливо на півночі Гази.

Житель Гази Фарид каже, що ухвалив важке рішення покинути Сектор Гази і вивезти свою сім'ю в безпечне місце. Він зареєструвався для поїздки до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах, позичивши гроші у друзів і родичів, щоб оплатити дорогі реєстраційні збори.

"Щодня мої діти запитують мене, коли настане час їхати. Ми прагнемо вирватися з цього пекла, хоча б тимчасово", - каже чоловік.

Більшість людей, за його словами, втратили віру в те, що припинення вогню відбудеться, і бояться, що операція в Рафаху може розпочатися після закінчення Рамадану.

"Тривають політичні дискусії про те, що вторгнення в Рафах - це лише питання часу, можливо, після Курбан-байраму, незалежно від того, чи буде досягнуто перемир'я. Ми повинні піти до того, як це станеться", - сказав він.

Утім, для більшості жителів Гази виїзд є неможливим, й вони залишаються в пастці в обложеному анклаві.