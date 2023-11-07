На що перетворилося життя палестинців у Cекторі Гази

Після збройного нападу на Ізраїль, здійсненого 7 жовтня 2023 року терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, Ізраїль завдає ударів у відповідь по ймовірних позиціях цього угруповання в Секторі Гази і проводить наземну операцію. На цьому тлі становище цивільного населення в Газі істотно погіршилося. Філіп Лаззаріні, голова Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) характеризує гуманітарну ситуацію в Секторі Гази як "катастрофічну". Медикаменти, продовольство, вода і паливо стають дефіцитом, і тисячі людей тікають до таборів і центрів розподілу допомоги БАПОР.

За даними міжнародних організацій, населенню в Секторі Гази терміново необхідна допомога, але її надходить дуже мало. За словами Крістофа Йонена (Christof Johnen), керівника відділу міжнародного співробітництва Німецького Червоного Хреста, нові співробітники гуманітарних організацій не можуть потрапити до Сектора Гази.

"Багато палестинців наразі надають значну частину допомоги на місцях як добровольці і роблять це в умовах величезної небезпеки та ризику", - сказав він в інтерв'ю DW.

Оскільки Газа майже цілком залишається заблокованою, дані, що надходять звідти, неможливо перевірити. Тому при описі ситуації в Секторі Гази DW значною мірою залежить від інформації, що надходить від гуманітарних організацій.

Як надходять до Гази гуманітарні вантажі?

Міжнародна гуманітарна допомога спочатку доставляється до Єгипту, звідки її везуть вантажівками до прикордонного переходу "Рафах". Потім її перевантажують на інші вантажівки на боці Сектору Гази і доставляють до пунктів призначення, де її отримують гуманітарні організації під егідою ООН, Червоного Хреста та інші благодійні структури, і розподіляють по місцевих лікарнях і установах ООН.

Доставлення вантажів суходолом ускладнюється тим, що дороги в Секторі Гази частково зруйновані або на шляху лежать уламки будівель. За словами Йонена, доставка допомоги від Німецького Червоного Хреста і Палестинського Червоного Півмісяця на північ Гази вже неможлива через масштабні руйнування.

За даними ООН, нинішніх поставок гуманітарної допомоги недостатньо Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency/picture alliance

Крім того, Ізраїль хоче отримати гарантії того, що гуманітарна допомога не потрапить до рук терористів ХАМАСу. Особливі побоювання Ізраїль відчуває з приводу палива, яке ХАМАС може використовувати у військових цілях. За останні десять днів Ізраїль дозволив в'їзд у Газу більш ніж 200 вантажівкам із продовольством і медикаментами з Єгипту. Паливо до переліку гуманітарних вантажів не належало. На думку низки гуманітарних організацій, отриманої допомоги все ще недостатньо. Тобі Фрікер, представник ЮНІСЕФ, в інтерв'ю DW заявив, що для забезпечення більш ніж двомільйонного населення Сектора Гази необхідно щодня доставляти туди щонайменше 100 вантажівок.

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Що відбувається в Газі зі зв'язком?

Телекомунікаційне агентство Paltel із Сектора Гази оголосило про те, що минулого тижня в регіоні практично не було телефонного зв'язку та інтернету. Paltel звинуватило в цьому ізраїльську армію, однак ця інформація не може бути перевірена незалежними експертами.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші гуманітарні організації, такі як ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, організація Save the Children і Норвезька рада у справах біженців (NRC), повідомили, що протягом останнього тижня вони часом цілодобово не могли зв'язатися зі своїми співробітниками.

За кілька днів після часткового відновлення роботи інтернету і телефонних мереж, за даними служби моніторингу глобальних мереж Netblocks.org, відбулося ще одне годинне відключення. Для більшості з 2,4 мільйона жителів цього району це означає "повну втрату телекомунікацій", пише Netblocks.org у своєму акаунті в X.

Перебої з інтернетом ускладнюють також роботу гуманітарних організацій. За словами Крістофа Йонена з відділення Червоного Хреста в Німеччині, зв'язатися з бригадами медиків можна тільки радіозв'язком. Крім того, постраждалі не можуть додзвонитися до швидкої допомоги. Тому співробітники гуманітарних організацій розміщують машини швидкої допомоги в різних точках Гази, а місцеві жителі повідомляють бригадам медиків, де перебувають поранені. "Але це, звісно, надзвичайно складні обставини, які небезпечні і для самих співробітників, оскільки немає жодних гарантій безпеки та захисту", - констатує Йонен.

А що в Секторі Гази з питною водою?

"Водопостачання справді дуже нестабільне і ненадійне", - каже Йонен в інтерв'ю DW. Проблему з питною водою підтвердила й організація Save the Children за запитом DW: "Багато хто змушений користуватися водою із забруднених джерел, що може призвести до спалаху захворювань, які можуть виявитися смертельними для дітей".

Доступу до питної води у цивільних практично немає Фото: Mustafa Hassona/Anadolu/picture alliance

За даними Управління ООН із надзвичайних ситуацій, північ, центр і південь Гази забезпечують водою три водопроводи з Ізраїлю. Після нападу ХАМАСу міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац оголосив, що жоден водогін не буде відкрито доти, доки ізраїльтяни, взяті терористами в заручники, не повернуться додому. Тим часом, за повідомленнями ізраїльських джерел, водогони знову частково відкриті. Однак у звіті, опублікованому агентством БАПОР 2 листопада, йшлося про те, що жоден із трьох трубопроводів не подавав воду в Сектор Гази.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі в Газі на одну людину припадає лише три літри води на день. При цьому мінімальна потреба на людину становить 15 літрів, необхідних для пиття, приготування їжі та особистої гігієни.

До чого призводить відсутність палива?

На початку жовтня палестинська електроенергетична компанія оголосила, що єдина електростанція в Секторі Гази зупинена через брак палива і більше не може виробляти електроенергію. При цьому Ізраїль звинуватив терористичний рух ХАМАС у тому, що у нього на складах є близько "мільйона літрів" палива, але його не надають цивільному населенню. Ця інформація не може бути підтверджена незалежними експертами.

Однак очевидно, що паливо вкрай необхідне жителям Сектора Гази - зокрема, для електропостачання. До збільшення його поставок неодноразово закликало й агентство БАПОР. Палива потребують, наприклад, лікарні, яким воно потрібне для роботи аварійних генераторів і установок, які підтримують у робочому стані обладнання для виконання складних операцій.

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Всесвітня продовольча програма (ВПП) також попередила, що пекарні, з якими вона співпрацює, опинилися на межі зупинки роботи, тому що через брак палива припинено постачання борошна, необхідного для випічки хліба. Наразі хлібом можуть бути забезпечені тільки 20 тисяч людей на день, повідомила Всесвітня продовольча програма ООН у відповідь на письмовий запит. На початку збройних дій Ізраїлю в Секторі Гази ця цифра становила 200 тисяч людей на день.

У відповідь на запит DW представники БАПОР заявили, що паливо не надходило на цю територію вже близько місяця. Однак, за повідомленнями інформаційних агентств, Ізраїль заявив про готовність постачати паливо в лікарні.

Яка ситуація в лікарнях у Секторі Гази?

"Наші хірурги повідомили нам, що деякі операції доводиться проводити без загальної анестезії. У лікарів більше немає сильних знеболювальних засобів. Умови надання медичної допомоги просто немислимі, вони неприйнятні", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті німецького відділення "Лікарів без кордонів" за підписом його директора Крістіана Кацера (Christian Katzer).

Мохаммед Обейд, палестинський хірург із "Лікарів без кордонів", який працює в лікарні "Аш-Шіфа" в місті Газа, на тому ж сайті розповів, що йому довелося проводити операцію на підлозі в коридорі. "Ми ампутували ногу 9-річному хлопчикові практично без анестезії. Анестезіолог тримав дитині рот відкритим, щоб вона не задихнулася. Це все, що ми зараз можемо зробити", - написав Обейд.

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Крістоф Йонен із німецького Червоного Хреста описує умови в лікарнях у розмові з DW. "Бригади медиків повідомляють про жахливі сцени, жахливі травми і про те, що в них більше немає можливості швидко опинятися там, де людям потрібна допомога", - розповідає він. Система, за словами Йонена, повністю перевантажена: "Усі медичні працівники виснажені: до лікарень надходить дуже багато поранених, і їм доводиться надавати допомогу за умов браку коштів і ресурсів". Люди, яким не потрібна медична допомога, також прибувають до лікарень у сподіванні знайти там притулок від ракетних обстрілів.

1 листопада, вперше після збройного нападу на Ізраїль терористів ХАМАСу, відкрили КПП між Сектором Гази і Єгиптом. До єгипетських лікарень доправили десятки поранених палестинців.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вдерлися на його територію, влаштували наймасовішу бійню мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь заявив про війну з ХАМАСом. Армія країни завдає масованих повітряних ударів по цілях у густонаселеному Секторі Гази, а також проводить наземну військову операцію.

За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 9770 людей, зокрема багато тисяч дітей і жінок. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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