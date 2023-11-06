В ООН попереджають про гуманітарну катастрофу у Секторі Гази

За даними ООН, в Секторі Гази бракує медичної і гуманітарної допомоги, а 1,5 мільйона людей вимушено покинули свої домівки. З Гази повідомляють про понад 10 тисяч загиблих та 25 тисяч поранених палестинців.

Керівники низки агентств ООНзакликали до негайного гуманітарного припинення вогню уСекторі Гази. Відповідну заяву, яку опубліковано у неділю, 5 листопада, підписали представники 18 гуманітарних організацій ООН, у тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої продовольчої програми та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Нам потрібне негайне гуманітарне припинення вогню. Минуло 30 днів. Годі - значить годі. Це має припинитися зараз", - наголошується у заяві . В ООН також закликали негайно звільнити всіх цивільних осіб, які утримуються в заручниках, а також уникати атак на цивільне населення та інфраструктуру, включаючи лікарні, притулки та школи. "Більше допомоги - продовольства, води, медикаментів і, звичайно ж, палива - має надходити в Газу безпечно, швидко і в необхідному обсязі та досягати нужденних, особливо жінок та дітей", - йдеться у заяві.

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В Секторі Гази 1,5 мільйона людей покинули свої домівки

За даними Управління ООН з питань надзвичайних ситуацій (OCHA), із 2,2 мільйонів мешканців майже 1,5 мільйона людей у Секторі Газа вимушено залишили свої домівки. З них близько 700 тисяч перебувають у притулках Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA), пише Reuters. При цьому притулки агентства на півдні Сектора Гази переповнені, тому багато переміщених осіб мешкають зараз просто неба. Люди прибувають з півночі Сектора Гази, де Ізраїль проводить наземну операцію проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС і звідки закликає мирних жителів переміститися на південь.

Крім того, в Секторі Гази існує дефіцит води, оскільки один із двох заводів з опріснення морської води був закритий через брак палива, зазначають в OCHA. Ізраїль продовжує заборону імпорту палива через побоювання, що воно може бути перенаправлено ХАМАС для військового використання. Незабаром в Секторі Гази запаси основних продуктів харчування, включаючи рис і рослинну олію, будуть вичерпані, прогнозує Всесвітня продовольча програма.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), більше третини з 35 лікарень Сектора Гази не працюють. Крім того, ВООЗ стверджує, що в Секторі Гази вже загинули 16 медичних працівників і пошкоджено або знищено 28 машин швидкої допомоги.

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Жертви бойових дій в Секторі Гази

Загалом у Секторі Гази, з території якого 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль і по якому ізраїльська армія завдає ударів у відповідь, загинули понад 10 тисяч і поранені близько 25 тисяч людей, стверджують місцеві медичні служби, контрольовані ХАМАСом. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо. Якщо цифри підтвердяться, то це буде найбільша кількість загиблих палестинців під час війни за всю історію ізраїльсько-палестинського конфлікту, пише dpa.

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У Секторі Гази загинули 88 співробітників агентства ООН

За даними ООН, з 7 жовтня у Секторі Гази убиті десятки співробітників гуманітарних організацій, у тому числі 88 співробітників UNRWA. Це найбільша кількість загиблих співробітників ООН, коли-небудь зареєстрована під час одного конфлікту, зазначають в організації.

Нагадаємо, ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС вчинив масштабну атаку на Ізраїль із Сектора Гази. Терористи завдали масованого ракетного удару і, вдершись на територію Ізраїлю, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх на палестинську територію. У відповідь Ізраїль завдає масованих ударів по Сектору Гази, який знаходиться під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію.