ООН оцінює гуманітарні потреби палестинців у $1,2 мільярда

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП ООН) оголосило, що обсяг коштів, необхідний для задоволення гуманітарних потреб палестинців в Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан, оцінюється в 1,2 мільярда доларів.

"Вартість задоволення потреб 2,7 мільйона людей - тобто всього населення Гази і 500 тисяч осіб на окупованому Західному березі - оцінюється в 1,2 мільярда доларів", - заявили в УКГП ООН у п'ятницю, 3 листопада.

12 жовтня УКГП ООН вперше звернулося із закликом про надання 294 мільйонів доларів для підтримки майже 1,3 мільйона людей. "З того часу ситуація стає все більш безнадійною", - йдеться в повідомленні УКГП ООН.

"Тривожна" ситуація на Західному березі

Крім того, в Управлінні ООН з прав людини у п'ятницю заявили про своє занепокоєння "тривожною" ситуацією на Західному березі річки Йордан на тлі почастішання застосування Ізраїлем "військової тактики і зброї в операціях з підтримання правопорядку на цій території".

"У той час як багато уваги приділяється нападам всередині Ізраїлю і ескалації бойових дій в Газі з 7 жовтня, ситуація на окупованому Західному березі, включаючи Східний Єрусалим, є тривожною і невідкладною", - заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Ліз Тросселл.

За її словами, як пише Reuters, щонайменше 132 палестинці, зокрема 41 дитина, загинули на Західному березі річки Йордан. Вона стверджує, що 124 з них вбили ізраїльські сили, а близько вісьмох - єврейські поселенці на Західному березі річки Йордан. Загинули також двоє ізраїльських солдатів, додала речниця.

Тросселл також висловила глибоку стурбованість у зв'язку з тим, що в п'ятницю Ізраїль почав відправляти назад до Гази тисячі палестинських працівників, які перебували в Ізраїлі з початку бойових дій. "Їх відправляють назад, ми точно не знаємо, куди", - зазначила речниця УВКПЛ, наголосивши, що невідомо, чи є "їм взагалі є куди повертатися".

Гуманітарна катастрофа в Газі

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня радикального палестинського угруповання ХАМАС, яке в ЄС, США та низці інших країн визнано як терористичне, Ізраїль почав завдавати авіаційні контрудари по контрольованому бойовиками Сектору Гази та розпочав наземну операції з витіснення ХАМАСу. На тлі цього Сектор Гази опинився в повній ізоляції - без води, палива та товарів. Перші вантажівки гуманітарної допомоги населення в'їхали на цю територію з Єгипту 21 жовтня. Відтоді Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) неодноразово повідомляло про випадки розграбування гуманітарної допомоги палестинцями та попереджало про "крах громадського порядку".

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