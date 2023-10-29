У МКС попередили про наслідки блокування допомоги для Гази

Перешкоджання поставкам гуманітарної допомоги населенню Сектора Гази може становити злочин, що підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), заявив головний прокурор суду Карім Хан на пресконференції в Єгипті в неділю, 29 жовтня.

Він наголосив, що Ізраїль повинен докласти "помітних зусиль, без подальших зволікань, щоб забезпечити цивільне населення основними продуктами харчування, ліками", повідомляє Reuters.

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Прокурор МКС у неділю здійснив неоголошений візит на прикордонний перехід Рафах між Єгиптом і Сектором Гази і опублікував відеозвернення в соціальних мережах. У ньому Хан повідомив, що не зміг потрапити до Гази, але сподівається відвідати Сектор Гази та Ізраїль, поки він перебуває в регіоні. Він зауважив, що постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню не повинно затримуватися у жодному випадку. "Не повинно бути жодних перешкод для доставки гуманітарної допомоги дітям, жінкам і чоловікам, цивільним особам, вони ні в чому не винні", - наголосив Хан.

Він додав, що цивільне населення має права згідно з міжнародним гуманітарним правом, і якщо ці права обмежуються, то це "тягне за собою навіть кримінальну відповідальність".

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МКС проводить розслідування на палестинських територіях з 2021 року, розслідуючи можливі воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні там з 2014 року. Ізраїль, який не ратифікував Римський статут МКС, раніше відкидав юрисдикцію суду і формально не бере участі в його розслідуваннях.

Хан раніше заявляв, що МКС має юрисдикцію щодо ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людяності, що були, вірогідно, скоєні як під час нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, так і на території Сектора Гази під час бомбардувань його військами Ізраїлю.

Нагадаємо, за даними палестинської сторони, унаслідок ізраїльських ударів загинули вже 8005 осіб, зокрема 3342 дитини та підлітки. Це найвища кількість жертв відтоді, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити з незалежних джерел. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших держав.