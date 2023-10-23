До Сектора Гази з Єгипту прибув другий конвой з гумдопомогою

В ООН зауважили, що наявних обсягів гуманітарної допомоги замало. США висловили сподівання, що відтепер доставка допомоги до Сектора Гази не припинятиметься.

Другий конвой гуманітарної допомоги прибув до Сектора Гази. Колона з 14 вантажівок в'їхала до регіону з Єгипту ввечері в неділю, 22 жовтня. Про це агентству Reuters повідомила речниця Близькосхідного агентства Організації Об'єднаних Націй (ООН) для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАДОР) Джульєтт Тума.

Напередодні після кількох днів суперечок щодо відкриття прикордонного переходу "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази перша партія допомоги прибула на палестинську територію. Тоді кордон перетнули 20 вантажівок.

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ООН: Цієї допомоги недостатньо

Проте, за даними ООН, для задоволення базових потреб у Секторі Гази щодня потрібні 100 вантажівок гуманітарної допомоги. Крім того, важливо, щоб не було прогалин у доставці допомоги через єгипетський кордон, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс 21 жовтня у кулуарах конференції в Каїрі.

Між тим президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху привітав доставку двох конвоїв з допомогою до Сектора Гази. Як повідомляє Білий дім, Байден висловив сподівання на те, що доставка допомоги відтепер відбуватиметься безперервно.

Ізраїль заблокував доставку товарів, а також води та палива до Сектора Гази після нападу 7 жовтня з боку радикального ісламістського угруповання ХАМАС, що контролює регіон.

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