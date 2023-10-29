США: Ізраїль має розрізняти цивільних і бойовиків ХАМАСу

Ізраїль має зробити все можливе для захисту цивільних палестинців, заявили у Білому домі. Сунак і Макрон наголосили на необхідності доставки гумдопомоги для Гази.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль має зробити все можливе для захисту мирних жителів Сектора Гази, розрізняючи бойовиків ХАМАСу і цивільних осіб. "ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю. - Ред.), ізраїльський уряд повинен використовувати всі можливі засоби, щоб відрізняти ХАМАС - терористів, які є законними воєнними цілями - від цивільних осіб, які такими не є", - наголосив Салліван в ефірі телеканалу CNN у неділю, 29 жовтня. Він додав, що у Вашингтоні свідомі того, що в результаті бомбардувань Ізраїлем Сектора Гази загинули "тисячі палестинських цивільних осіб", "і кожна з цих смертей є трагедією".

За його словами, ХАМАС використовує цивільне населення як "живий щит" і розміщує ракети та іншу "терористичну інфраструктуру" в цивільних районах. "Але це не зменшує їхньої (Ізраїлю) відповідальності за міжнародним гуманітарним правом і законами війни - робити все, що в їхніх силах, щоб захистити цивільне населення", - наголосив Салліван.

Він повідомив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден планує провести 29 жовтня нову телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. За словами Саллівана, під час розмови глава Білого дому знову викладе позицію Вашингтона про необхідність захисту мирного населення.

Сунак і Макрон про необхідність гумдопомоги для Гази

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон у неділю провели телефонну розмову, присвячену рішенню Ізраїлю розширити наземні операції в Секторі Гази. "Лідери наголосили на важливості надання термінової гуманітарної допомоги Газі. Вони домовилися спільно працювати як над доставкою необхідних продуктів харчування, палива, води та медикаментів тим, хто їх потребує, так і над евакуацією іноземних громадян", - ідеться в заяві офісу британського прем'єра.

Сунак і Макрон "висловили спільне занепокоєння ризиком ескалації в регіоні, зокрема, на Західному березі річки Йордан", зазначається в заяві. Вони "погодилися, що важливо не забувати про довгострокове майбутнє регіону і, зокрема, про необхідність вирішення конфлікту шляхом створення двох держав".

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За даними офісу французького президента, лідери під час розмови також підтвердили право Ізраїлю на самооборону в рамках міжнародного права. Згодом в окремій заяві міністерство закордонних справ Франції заявило, що насильство з боку ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан має бути припинено."Франція закликає ізраїльську владу вжити негайних заходів для захисту палестинського населення", - йдеться в заяві міністерства.

Папа римський Франциск: "Війна - це завжди поразка"

У неділю Папа Римський Франциск наполегливо закликав до припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань. "Припиніть вогонь, зупиніться, брати і сестри, війна - це завжди поразка, завжди, завжди!" - заявив понтифік під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

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Франциск вказав на необхідність відкрити можливість для поставок гуманітарної допомоги. Він також знову висунув вимогу негайно звільнити заручників, яких утримують бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі.