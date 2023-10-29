Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вибачився за критику спецслужб

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю, 29 жовтня, вибачився за свій пост у соцмережах, у якому йшлося про те, що спецслужби країни не поінформували його про підготовку атаки радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі.

"Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не слід було говорити, і я прошу вибачення за це. Я повністю підтримую всіх керівників силових структур. Я підтримую начальника штабу, а також командирів і солдатів ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю. - Ред.), які перебувають на фронті і борються за батьківщину. Разом ми переможемо", - написав Нетаньяху.

Нетаньяху видалив пост із критикою глав спецслужб

Попередній пост прем'єр-міністра, який він згадує, було видалено. Напередодні Нетаньяху вперше з початку війни проти ХАМАСу відповідав на запитання журналістів на пресконференції. На запитання, чи готовий він узяти на себе відповідальність за атаку ХАМАСу 7 жовтня, Нетаньяху заявив, що стався "гігантський провал", після завершення операцій ЦАХАЛ проведуть перевірку, і "всі мають дати відповіді, включно зі мною".

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Після конференції в акаунті Нетаньяху в соцмережі X з'явилося спростування повідомлень про те, що прем'єра нібито попереджали про підготовку атаки. Нетаньяху заявив, що він ніколи не отримував жодних попереджень, і звинуватив голів військової розвідки і служби безпеки в нездатності передбачити напад 7 жовтня. Пост було видалено після хвилі критики.

Прем'єра розкритикували лідери опозиції

Глава опозиційного блоку "Державний табір" Бені Ганц, який входить до складу військового кабінету міністрів, створеного після нападу ХАМАСу, засудив ці слова Нетаньяху, заявивши, що під час війни прем'єр-міністр "повинен відмовитися від своїх вчорашніх висловлювань і припинити займатися цим питанням". "Лідерство вимагає прояву відповідальності. Будь-яке інше слово або дія шкодить стійкості та силі нації", - підкреслив Ганц.

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"У той час як ЦАХАЛ героїчно бореться проти ХАМАСу і "Хезболли", він (Нетаньяху. - Ред.) намагається покласти на них (військових. - Ред.) провину замість того, щоб підтримати", - цитує The Jerusalem Post главу опозиційної партії "Єш атід" Яіра Лапіда. На думку ексміністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана, заява Нетаньяху показала, що "його не цікавлять заручники, тільки політика".