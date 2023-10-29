Ізраїль обстріляв сотні об'єктів ХАМАСу в Газі

Ізраїльські військові обстріляли сотні об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази й переходять до "другої фази" наступу. Тим часом спостерігається стрімке погіршення гуманітарної ситуації у цій частині Палестинських територій.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що знову атакувала сотні позицій терористичного угруповання ХАМАС у межах розширення своїх бойових операцій в Секторі Гази. Як повідомили ізраїльські військові вранці в неділю, 29 жовтня, в своєму Telegram-каналі, за минулу добу винищувачі розбомбили понад 450 цілей, в тому числі командні центри, спостережні пункти й пускові протитанкових ракет.

За підтримки сухопутних військ ізраїльські бойові підрозділи атакували осередки ХАМАСу, які намагалися контратакувати та застосувати протитанкові ракетні комплекси (ПТРК).

ЦАХАЛ переходить до "наступної фази" війни

Крім того, ЦАХАЛ застеріг, що його військові переходять до "наступної фази війни проти ХАМАСу", і знову попрохав цивільних осіб в Газі перебратися в більш безпечні райони на південь Сектора Гази.

"Терористи ХАМАС діють всередині та під цивільними будівлями саме тому, що вони знають, що ЦАХАЛ розрізняє терористів та цивільних осіб", - заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі у відео, опублікованому на платформі X в неділю.

Хагарі додав, що гуманітарні зусилля під керівництвом Єгипту і США будуть розширюватися в Секторі Гази, починаючи з неділі.

МКЧХ вказує на катастрофічну гуманітарну ситуацію

Тим часом голова Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Споляріч, вказала на неймовірне погіршення гуманітарної ситуації в Газі, назвавши її "нестерпним рівнем людських страждань".

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Мільйони людей в Секторі Гази або сплять в імпровізованих притулках, або просто неба, маючи замало їжі й води, кажуть у МКЧХ.

"Це катастрофічний провал, з яким світ не повинен миритися", - заявила Споляріч у своєму дописі в соцмережі X.

Вона також додала, що "неприйнятно, коли цивільне населення не має безпечного місця в Газі під час масованих бомбардувань".

Тисячі загиблих у Секторі Гази

Ізраїль завдає авіаударів по Газі й тримає цю частину Палестинський територій в майже повній блокаді після того, як бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня скоїли безпрецедентні теракти, в результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб.

За даними служби охорони здоров'я Гази, контрольованої ХАМАС, внаслідок ізраїльських бомбардувань та обстрілів Сектора Гази загинуло вже понад 7 700 палестинців.

На вихідних ізраїльські військові розширили свою наземну операцію в Газі. Вони також посилили повітряні удари, а також вивели з ладу інтернет і телефонний зв'язок на цій території. У неділю вранці зв'язок поступово вдалося відновити.