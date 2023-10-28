Ухвалено резолюцію ООН про припинення вогню в Газі

У тексті резолюції Генасамблеї ООН, яка закликає до гуманітарного перемир'я у Секторі Гази, ХАМАС не згадується.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає до "негайного постійного та сталого гуманітарного припинення вогню" в Секторі Гази, що "веде до припинення бойових дій". На підтримку цього документа проголосували представники 120 зі 193 держав-членів Організації Об'єднаних Націй, які були присутні на позачерговому засіданні Генасамблеї у Нью-Йорку у п'ятницю, 27 жовтня. Проти були 14 країн, ще 45 утрималися. Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

Резолюція була внесена Йорданією, яка традиційно виступає на боці палестинців у конфлікті з Ізраїлем. У її тексті не згадується терористичне угруповання ХАМАС, напад якого на Ізраїль 7 жовтня спричинив чергову ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту, і немає вимоги звільнити ізраїльських військовослужбовців, взятих бойовиками ХАМАС у заручники. Водночас документ закликає до "негайного та беззастережного звільнення" всіх цивільних осіб, які перебувають у полоні, а також вимагає забезпечити їхню безпеку та гуманне поводження з ними згідно з нормами міжнародного права.

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Крім того, у ньому міститься вимога дотримуватися міжнародного гуманітарного права "від усіх сторін", припинити вогонь у Секторі Гази та забезпечити "безперервні, достатні та безперешкодні" поставки необхідних для життя продукції та послуг на територію, що перебуває під блокадою Ізраїлю.

На відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН, резолюція Генасамблеї не має обов'язкової сили.

Ізраїль та США розкритикували резолюцію Генасамблеї ООН

Резолюція Генеральної асамблеї стала першою офіційною відповіддю ООН на військові дії, що тривають після 7 жовтня на Близькому Сході, і повну блокаду Сектора Гази Ізраїлем. Доти резолюції щодо палестино-ізраїльського конфлікту чотири рази марно намагаласy ухвалити Рада Безпеки ООН. Такий результат пояснюється тим, що п'ять постійних членів Радбезу - Китай, Франція, Великобританія, Росія та США - мають право вето. Так, РФ та КНР наклали вето на проєкт резолюції США, у тексті якої не було адресованої Ізраїлю вимоги припинення вогню, а США, своєю чергою, заблокували проєкт резолюції РФ, у тексті якої не згадувалося угруповання ХАМАС.

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Через брак згадки ХАМАС у резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, Ізраїль та США розкритикували цей документ. Також з цієї причини Німеччина утрималася від голосування.

Канада: Не називати дії ХАМАС терактами - провал

Із закликом внести згадку ХАМАС у текст резолюції до голосування виступив постійний представник Канади при ООН Боб Рей. Він зазначив, що втрата будь-якого життя як серед палестинського, так і серед ізраїльського населення є трагедією, але "факти терористичних атак необхідно визнавати" і, не зробивши це в тексті резолюції, Генасамблея ООН не визнає "одного з найстрашніших терактів в історії", цитує агенція Associated Press (AP).

"Нам усім доведеться жити з цим провалом, оскільки трагедія (палестино-ізраїльського конфлікту - Ред.) і надалі поширюється", - додав дипломат.

Постпред Пакистану при ООН Мунір Акрам у відповідь заявив, що якщо в резолюції буде згадано ХАМАС, то в цій же якості має бути згадано й Ізраїль. "Ми всі знаємо, хто це почав, - заявив Акрам. - Ізраїль може глянути правді в очі або постати перед правосуддям. Первородним гріхом є ізраїльська окупація, а не те, що сталося 7 жовтня".