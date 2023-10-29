ООН повідомила про крах громадського порядку в Секторі Гази

Тисячі палестинців увірвалися на склади ООН у Газі та розграбували борошно і предмети першої необхідності. Ізраїль пообіцяв розширити постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Після перших випадків розграбування гуманітарної допомоги Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) попередило про ознаки краху громадського порядку в Секторі Гази. Тисячі жителів сектора увірвалися на склади і в розподільчі центри UNRWA, розбираючи борошно і предмети першої необхідності, повідомив глава агентства Том Вайт у неділю, 29 жовтня.

"Це тривожна ознака того, що після трьох тижнів війни і жорсткої блокади Гази громадський порядок починає руйнуватися. Запаси продовольства на ринку закінчуються, а гуманітарної допомоги, що надходить у Сектор Гази вантажівками з Єгипту, недостатньо", - зазначив Вайт.

Напередодні з'явилися кадри, на яких видно, як палестинці виносять мішки і коробки з центру UNRWA у Дейр-ель-Балаху на південь від Гази.

Ізраїль обіцяє розширити постачання гумдопомоги

Тим часом у Ізраїлі повідомили, що на прохання США спростять постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази. Представник міноборони Ізраїлю Елад Горен, що відповідає за координацію з Палестинськими територіями, повідомив, що найближчими тижнями постачання гумдопомоги в регіон буде значно збільшено. За його словами, для цього створено новий механізм у співпраці зі США, Єгиптом та ООН.

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Як повідомив Горен, спочатку гуманітарні поставки перевірятимуть на КПП Нітцана на кордоні Ізраїлю та Єгипту, оскільки в Ізраїлі побоюються, що на вантажівках із гуманітарною допомогою до Сектора Гази можуть провезти і зброю. Після перевірки гуманітарна допомога буде переправлятися в Сектор Гази через КПП Рафах із Єгипту і передаватися представникам ООН.

Елад Горен підкреслив, що ці поставки будуть призначені лише для південної частини Сектора Гази, оскільки в північній частині цього регіону ізраїльська армія проводитиме операцію зі знищення радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили масштабний напад на Ізраїль, унаслідок якого, згідно з ізраїльськими даними, загинуло понад 1400 осіб і ще приблизно 220 було захоплено в заручники. Це вторгнення вважається наймасовішою розправою над мирним населенням за всю історію сучасної ізраїльської держави.

Відтоді Ізраїль завдає у відповідь масованих ударів по Сектору Гази. За даними палестинської сторони, унаслідок ізраїльських ударів загинули вже 8005 осіб, зокрема 3342 дитини та підлітки. Це найвища кількість жертв відтоді, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити з незалежних джерел.

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