З Сектора Гази почали випускати іноземців в Єгипет

Черех КПП "Рафах" до Єгипту з Сектора Гази вибралися десятки іноземців, українців серед них немає. Також є домовленість про евакуацію важкопоранених палестинців.

До Єгипту у середу, 1 листопада, в'їхали перші іноземці із заблокованого Сектора Гази, який контролюється радикальним палестинських рухом ХАМАС, який в ЄС, США та Ізраїлі визнаний як терористичний. Пропуск іноземних громадян вперше від початку ескалації між Ізраїлем та ХАМАСом відбувся через контрольно-пропускний пункт "Рафах", повідомляє Associated Press із посиланням на власного кореспондента, який став свідком евакуації групи з "десятків людей".

За даними видання The Wall Street Journal, Єгипет готується прийняти до 400 іноземців. Водночас агенція Reuters пише, що 1 листопада до Єгипту в'їдуть до 500 громадян інших країн. Однак, за словами співрозмовника агенції, імовірно не всі з них встигнуть перетнути кордон у середу.

Українців серед евакуйованих немає

У коментарі "Суспільному" в українському посольстві у Єгипті повідомили, що серед тих іноземців, яким вдалося виїхати з Сектора Гази, поки немає громадян України. Як пише видання, очікується, що евакуація громадян різних країн відбуватиметься по черзі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що на тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектора Гази МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців. "Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок. Надіслано офіційний запит причетним сторонам для видачі дозволів на виїзд з палестинського анклаву і транзиту єгипетською територією. Очікуємо погодження", - написав він у Facebook.

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Крім того, 1 листопада в Єгипет з Гази почали пропускати важкопоранених палестинців. Їхнє число лише сьогодні досягне щонайменше 100, а в найближчі дні може йтися про кількох тисяч, зазначає The Wall Street Journal.

Як пише агенція dpa, Єгипет раніше розмістив на КПП близько 40 машин швидкої допомоги, щоб доставити поранених до лікарень. За словами генерального секретаря Червоного Півмісяця на Північному Синаї Раеда Абдель-Насера, очікується евакуація близько 80 поранених до лікарень на Північному Синаї. У разі потреби їх перевезуть до лікарень Каїра, додав він.

Катар був посередником в угоді про евакуацію

Евакуація стала можливої завдяки угоді між Єгиптом, Ізраїлем і ХАМАСом в координації з США, пише Reuters із посиланням на джерела. Посередником у ній виступив Катар. За словами співрозмовника агенції, наразі немає жодних термінів, як довго КПП "Рафах" залишатиметься відкритим для евакуації.

Водночас угода не містить домовленостей про звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу, або ж розблокування контрольованого бойовиками Сектору Гази задля покращення гуманітарної ситуації там.

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