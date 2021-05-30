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Єгипет

Тема

Єгипет - країна в північно-східній Африці. Столиця - Каїр.

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Докладно

Tutanchamun Grabmaske

Тутанхамон: найвідоміший фараон світу

Тутанхамон: найвідоміший фараон світу

100 років тому британський археолог Говард Картер виявив у Єгипті місце останнього спочинку фараона Тутанхамона.
Панорама4 листопада 2022 р.
Експорт німецьких озброєнь

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.
Політика29 серпня 2021 р.
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Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021)

Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021)

Навчитися балету у 27 років і стати першою балериною в хіджабі? Енджі Ель-Шазлі доводить: головне - прагнути і наполегливо працювати! Історія дівчини, яка здійснила свою дитячу мрію.
Суспільство29 липня 2021 р.02:30 хв.
Контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Це уможливило досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу.
Економіка7 липня 2021 р.
Конференція щодо Лівії в Берліні

З Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців

З Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців

Виведення іноземних найманців вважається важливою передумовою для миру в Лівії.
Політика23 червня 2021 р.
Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту Габі Ашкеназі (ліворуч) та Самех Шукрі

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Очільники МЗС Ізраїлю та Єгипту обговорять відновлення інфраструктири в Секторі Гази.
Суспільство30 травня 2021 р.