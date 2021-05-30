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Єгипет
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Єгипет - країна в північно-східній Африці. Столиця - Каїр.
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Докладно
Тутанхамон: найвідоміший фараон світу
Тутанхамон: найвідоміший фараон світу
100 років тому британський археолог Говард Картер виявив у Єгипті місце останнього спочинку фараона Тутанхамона.
Панорама
04.11.2022
4 листопада 2022 р.
За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда
За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда
Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.
Політика
29.08.2021
29 серпня 2021 р.
Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021)
Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021)
Навчитися балету у 27 років і стати першою балериною в хіджабі? Енджі Ель-Шазлі доводить: головне - прагнути і наполегливо працювати! Історія дівчини, яка здійснила свою дитячу мрію.
Суспільство
29.07.2021
29 липня 2021 р.
02:30 хв.
Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту
Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту
Це уможливило досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу.
Економіка
07.07.2021
7 липня 2021 р.
З Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців
З Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців
Виведення іноземних найманців вважається важливою передумовою для миру в Лівії.
Політика
23.06.2021
23 червня 2021 р.
Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази
Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази
Очільники МЗС Ізраїлю та Єгипту обговорять відновлення інфраструктири в Секторі Гази.
Суспільство
30.05.2021
30 травня 2021 р.
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