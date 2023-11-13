Як війна в Газі поставила Каїр у складну ситуацію

На тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС влада Єгипту балансує між пропалестинськими настроями, закликами допомогти Газі та неготовністю приймати палестинців у Єгипті. У Каїрі є побоювання щодо неспокою всередині країни.

Війна в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, визнаним терористичною організацією ЄС, Німеччиною, США і більшістю країн Заходу, поставила Єгипет у ситуацію складного пошуку балансу. Каїр є основним посередником у постачанні гуманітарної допомоги в Газу, але водночас проводить "червону лінію", коли йдеться про прийом біженців-палестинців, вимушених покинути місце свого проживання.

Єгипет не має наміру відкривати кордон для палестинців із Гази

"Позицію Єгипту дедалі більше формує тривожне число жертв серед мирного населення, яке постійно зростає, чим далі триває наземне вторгнення (Ізраїлю в Газу. - Ред.), а також тиск із боку Європи та США, які вимагають відкрити прикордонний перехід "Рафах" для палестинців, які бажають перетнути кордон", - пояснює в інтерв'ю DW Мішель Пейс, молодша наукова співробітниці лондонського аналітичного центру Chatham House і професорка датського університету Роскільде.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі чітко дав зрозуміти, що не відкриє прикордонний пункт "Рафах" - єдиний пункт пропуску до Сектору Гази, який не контролює Ізраїль, - для палестинців, які перебувають у Газі.

Доставка до Єгипту гуманітарної допомоги для палестинців у Секторі Гази, 20 жовтня 2023 року Фото: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

"Єгипет чітко і твердо підтверджує, що ніколи не погодиться з переміщенням жодного палестинця на єгипетську територію", - заявив президент країни. Він повторює цю тезу в різних формах з моменту початку конфлікту, що розгорівся після жорстокої терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якої загинуло близько 1400 ізраїльтян.

"Єгипет зобов'язаний впустити цивільних осіб, якщо вони цього хочуть"

"Єгипет добре пам'ятає, що трапилося 1948 року, коли після "Накби" (у перекладі з арабської "катастрофа". - Ред.) палестинцям, яких вигнали зі їхніх будинків і поселень, не дозволили повернутися назад після закінчення (арабсько-ізраїльської. - Ред.) війни, - каже Пейс. - У Каїрі вважають, що та ситуація може повторитися".

"Проте цивільні особи з Гази мають право просити про притулок, і тільки вони самі можуть вирішувати, як і коли скористатися цим правом. Єгипет зобов'язаний впустити цивільних осіб, якщо вони цього хочуть", - зазначив в інтерв'ю DW Тімоті Калдас, заступник директора вашингтонського Інституту близькосхідної політики "Тахрір".

Читайте також: Із Сектора Гази евакуювали ще 160 громадян України

"Водночас партнери Ізраїлю мають чітко дати зрозуміти, що жителі Гази мають право повернутися після закінчення бойових дій, а ізраїльських лідерів слід попередити, що перешкоджання палестинцям у цьому означатиме етнічну чистку", - додав Калдас.

Потенційна загроза безпеці Єгипту

За словами Пейс, ще одним аргументом Єгипту проти пропуску палестинців до країни є те, що, ймовірно, при цьому буде неможливо відокремити бойовиків від цивільних біженців. "Якщо палестинські джихадистські угруповання встановлять логістичні, ідеологічні та оперативні зв'язки з однодумцями, які базуються на Сінаї, Єгипет побоюється, що ці бойовики можуть спробувати здійснити напади на ізраїльські об'єкти з єгипетської території, що спричинить відповідні дії з боку Ізраїлю і погіршить його відносини з Єгиптом", - уточнила вона.

Президент ас-Сісі озвучив таке занепокоєння на нещодавній пресконференції в Каїрі. "Сінай стане базою для терористичних операцій проти Ізраїлю, і ми, єгиптяни, нестимемо за це відповідальність. Мир, який ми встановили (1979 року, коли було підписано Кемп-Девідські угоди. - Ред.), вислизне з наших рук, і все це в контексті вирішення палестинського питання", - зазначив президент Єгипту.

Кеннет Рот, колишній виконавчий директор Human Rights Watch, нині гостьовий професор Принстонського університету в США, вважає, що ас-Сісі "особливо прихильно ставиться до спроб Ізраїлю знищити ХАМАС, оскільки сам застосовував жахливе насильство для розгрому в Єгипті "Братів мусульман" - більш мирного політичного родича ХАМАСу, зокрема і масове вбивство 817 демонстрантів (прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі. - Ред.) на площі Рабаа в Каїрі в серпні 2013 року".

Розгін акцій протесту в Єгипті

Останній місяць конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом вплинув і на відносини між єгипетським урядом і населенням цієї країни. За словами Натана Брауна, професора політології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона і наукового співробітника Гамбурзького інституту перспективних досліджень, "суперечки, спричинені економічними труднощами в країні, а також авторитарним стилем правління влади, дещо ослабли".

Замість цього увага, за його оцінкою, сфокусувалася на захисті держкордонів Єгипту - що вітається ас-Сісі, якого, цілком ймовірно, переоберуть на майбутніх президентських виборах у Єгипті, які, за загальними оцінками, не будуть демократичними.

Читайте також: Вуличні бої у Газі: у чому небезпека для Ізраїлю?

Міжнародна фінансова допомога Каїру в обмін на допомогу населенню Сектора Гази з боку Єгипту могло б також сприяти подоланню тривалої економічної кризи в Єгипті. З березня 2022 року єгипетський фунт втратив понад половину своєї вартості, а валютні резерви країни практично вичерпалися. Конфлікт у Газі також негативно впливає на туризм, який є основою економіки Єгипту.

Утім, Рот сумнівається, що палестино-ізраїльський конфлікт надовго зміцнить єдність єгипетського населення і влади. "У міру того, як громадська думка змінюватиметься - від симпатій до Ізраїлю після жахливого вбивства ХАМАСом ізраїльських громадян 7 жовтня до жаху з приводу набагато більшої кількості палестинських громадян, які гинуть зараз через ізраїльські бомбардування, - неминуче ставитимуться запитання про те, чому уряд Єгипту продовжує співпрацювати з Ізраїлем", - прогнозує Рот в інтерв'ю DW.

Єгипетська влада вже готується присікти в зародку будь-який прояв незгоди. Минулого тижня після того, як єгиптяни, які протестували в Каїрі та Александрії, почали закликати до справедливості та свободи під час узгоджених із урядом пропалестинських мітингів, місцеві сили безпеки затримали близько 70 осіб. Згідно з нещодавнім звітом Human Rights Watch, 16 учасників акцій протесту були звинувачені в "приналежності до терористичної групи" і "скоєнні терористичного акту".