Німецький експерт про відповідь Ізраїлю ХАМАСу

Чому наземна операція в Секторі Гази є незамінною для придушення ХАМАСу і чи є ризик, що конфлікт у регіоні вийде з-під контролю? Про це DW поговорила з німецьким військовим експертом Карло Масалою.

Що відбуватиметься у Секторі Гази, якщо Ізраїль розпочне наземну фазу операції, і як виглядатиме війна у міських умовах на цій щільнонаселеній території? На ці та інші питання в ефірі DW відповів експерт з міжнародної політики, професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala).

DW: Пане Масала, наскільки ймовірним є те, що відповідь Ізраїлю на атаки руху ХАМАС, визнаного терористичним у більшості західних країн, обмежиться авіаударами по Сектору Гази? Чи за ними ви очікуєте початку наземної операції Армії оборони Ізраїлю?

Карло Масала: Я очікую, що наземна операція розпочнеться найближчими годинами чи днями, оскільки заявлена (владою Ізраїлю. - Ред.) політична мета - це знищення військового крила та політичної партії ХАМАС. А цього, звісно, можна досягти лише за допомогою піхоти. Тож найближчими днями ми побачимо масштабне введення військ (Ізраїлю. - Ред.) на територію Сектору Гази.

Карло Масала під час інтерв'ю DW Фото: DW

Бойові дії, що ведуться на дуже маленькій площі, на густонаселеній території, не будуть традиційною війною, чи не так? Це стане боями в міських умовах.

Саме так. Це буде війна у міських умовах, що ведеться у трьох вимірах, коли потрібно очікувати атаки ворога згори, знизу, спереду та ззаду. Зайти до міста на механізованих транспортних засобах не вийде. Доведеться заходити з піхотою та вести вуличні бої, воювати, по суті, від будинку до будинку. Це буде тривала війна. І вона буде дуже кривавою та безладною.

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"ХАМАС використовує цивільних як живий щит"

Ізраїль оголосив, що не атакуватиме мирних жителів. Однак, враховуючи щільність населення в Газі, важко уявити, що цивільні особи не постраждають. Така підготовка до наземної операції - коли рівняють із землею багатоповерхові будинки, щоб не дати ворогові сховатись, коли до міста відправляють не танки, а піхоту, - це полегшує роботу?

Ні, це роботу це полегшує. Авіаційна кампанія - це підготовка до наземної операції. Ізраїль закликав усіх мирних жителів залишити Сектор Гази, але, наскільки я знаю, Єгипет прийматиме лише по 2000 осіб на день. А в Газі живе 2,2 мільйона людей. Тож усі мирні жителі покинути Сектор Гази до початку наземної військової операції не зможуть.

Окрім того, ми знаємо з досвіду попередніх військових кампаній, що ХАМАС використовує цивільне населення як живий щит. Саме тому наземне вторгнення є альтернативою ударам по Газі з повітря, які перетворили б місто на руїни.

За наземної операції шанси мирного населення вижити набагато вищі, ніж якби Ізраїль почав діяти, тільки завдаючи ударів з повітря. Однак цілком очевидно, що нам варто очікувати цивільних втрат і за наземної операції.

Експерти вважають, що жертв серед цивільного населення у Газі в ході протистояння Ізраїлю з ХАМАСом уникнути не вдасться Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

Чи може Ізраїль зробити ще щось для захисту цивільного населення, поки операція на землі не почалася?

По суті, Ізраїль зробив усе, що міг, щоби уникнути великої кількості цивільних жертв. Я маю на увазі, звернений до мирного населення заклик залишити Сектор Гази і тактику "стуку по дахах" під час авіанальотів, коли на дахи хмарочосів та інших будинків скидають маленькі бомби, що не завдають великої шкоди, як попередження про те, що через чверть години на цю будівлю буде скинуто справжню бомбу.

Також мирним жителям надсилають короткі повідомлення з інформацією про те, де вони можуть сховатися, щоб вижити, тобто координатами місць, які не будуть атаковані ЗС Ізраїлю.

Зробити більше, щоб запобігти загибелі мирних жителів після початку наземної операції, складно. При цьому варто враховувати, що ХАМАС перешкоджатиме тому, щоб цивільні особи залишили Газу, адже бойовики прикриваються ними як живим щитом.

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"Це величезний провал ізраїльських спецслужб"

Багато хто задається питанням, як ХАМАС вдалося вчинити такий масштабний напад на Ізраїль, залишаючись непоміченим американськими та ізраїльськими спецслужбами.

Не думаю, що ізраїльська розвідка не бачила, що щось розгортається. Але я вважаю, що вони зробили неправильні висновки, або, що ще гірше, поінформували ізраїльських політиків, а ті так чи інакше проігнорували їхні рекомендації та аналіз. Хай там як, це величезний політичний провал та величезний провал ізраїльських спецслужб.

Викликає питання і те, як ХАМАС зміг зібрати ресурси для такої масштабної атаки. Як їм удалося отримати стільки озброєнь?

Судячи з кадрів із місця подій, ми не бачимо в руках ХАМАСу жодних видів озброєнь, про які ми не знали б раніше. Як правило, вони отримують зброю, яку надає Іран, контрабандою через тунелі, зазвичай, через Єгипет. Але цей процес триває вже кілька десятків років. Здивування ж викликає координування цих атак, адже вони велися із землі, з повітря та з моря. Злагоджене координування військових дій у цих трьох вимірах - те, чого ми раніше у ХАМАС не спостерігали.

Говорячи ширше, чи є ризик, що масштаб відповіді Ізраїлю на напад ХАМАС призведе до більшого конфлікту у регіоні?

Не думаю, що це залежатиме від жорсткості відповіді Ізраїлю. Імовірно, що задля порятунку ХАМАСу організація Хезболла відкриє другий фронт на півночі. Тоді Ізраїлю доведеться вести війну на два фронти, що стане для нього величезним викликом.

Далі уявіть собі, що Ізраїлю вдасться розгромити ХАМАС і перемогти Хезболлу. У такому разі може бути реакція Ірану, і тоді ситуація виявиться неконтрольованою для всього регіону. Тож цей конфлікт справді має потенціал розростання, втягнення додаткових гравців у регіоні й виходу з-під контролю.