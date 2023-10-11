Ізраїль за добу завдав сотень ударів у відповідь по Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження за добу щонайменше 450 цілей у районах Гази Аль-Фуркан і Ат-Туффа. Кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 1200 людей.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на середу, 11 жовтня, заявила, що за добу завдала трьох авіаційних ударів по району Аль-Фуркан у місті Газа і вразила при цьому 450 цілей. У пості ЦАХАЛ у соцмережі X (колишній Twitter) цей район характеризують як "джерело терористів, з якого ХАМАС планує і здійснює свої атаки" на Ізраїль.

В іншому пості в Telegram ізраїльська армія відзвітувала про ураження ще 70 цілей в іншому району Гази, Ат-Туффа, якому надається така сама характеристика. Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що їм вдалося вразити в Секторі Гази об'єкт іншого радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад".

Армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря починаючи з 7 жовтня. Вранці цього дня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази.

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Кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль зростає

Речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус у відеозверненні у середу, 11 жовтня, підтвердив загибель понад 1200 ізраїльтян, більшість з яких - цивільні. Ще понад 2 700 людей зазнали поранень, повідомив він, наголосивши, що ці дані, найімовірніше, не остаточні.

Палестинська сторона ввечері 10 жовтня повідомила, що від 7 жовтня щонайменше 900 людей загинули, ще близько 4500 - зазнали поранень.