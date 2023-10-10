Ізраїль продовжує атакувати Газу попри погрози ХАМАСу

10 жовтня армія Ізраїлю завдала кілька сотень ударів по Сектору Гази і повідомляє про ліквідацію двох високопосадовців ХАМАСу. Кількість жертв і поранених на Палестинських територіях перевищила п'ять тисяч.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок, 10 жовтня, продовжила завдавати удари по місту Газа і інших районах Сектора Гази. Як стверджує Telegram-канал ЦАХАЛ, удари здійснюються по об'єктах палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад".

Так, протягом ночі ізраїльська авіація завдала понад 200 ударів по району Гази Рімал і місту Хан-Юніс, де, за твердженням ЦАХАЛу, де знаходились склади озброєнь та інша військова інфраструктура. Вдень авіація Ізраїлю атакувала ще близько 100 цілей в районі Гази Аль-Фуркан.

Також протягом дня ізраїльські військові атакували інші цілі на території Сектора Гази, а крім того - завдали артилерійського удару по території Лівану у відповідь на запуски ракет з цієї країни. За оцінками аналітиків, Ізраїль атакує Сектор Гази з найбільшою жорстокістю за всю 75-річну історію палестино-ізраїльського конфлікту, зауважує Reuters.

Не зупиняють ЦАХАЛ навіть погрози ХАМАСу страчувати заручників, яких захопили під час атаки на ізраїльські населені пункти, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по "нашим людям у безпеці їхніх домівок без попередження".

Читайте також: ООН: Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох посадовців ХАМАСу

В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що під час нічних авіаударів був уражений "міністр економіки ХАМАСу" Джавад Абу Шамала, який опікувався "фінансуванням тероризму на території і за межами Сектора Гази".

Також ізраїльські військові повідомляють, що вночі був завданий удар і по голові відділу внутрішніх зв'язків угруповання Закарії Абу Муаммару, який не лише брав участь в ухваленні рішень, але й був "координатором між терористичними групами в Секторі Гази".

Читайте також: Країни Заходу спільно допоможуть Ізраїлю захиститися від атак

Кількість жертв зростає

За даними з палестинського боку, на вечір 10 жовтня від атак Ізраїлю загинули вже 830 мешканців Сектора Гази, ще 4 250 - дістали поранень.

Посольство Ізраїлю у США повідомило, що кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС у вихідні перевищила 1000, повідомляє Reuters. Втім, пресофіс уряду країни з 9 жовтня не оновлював дані щодо загиблих і поранених. За останніми урядовими даними, внаслідок нападу загинули 900 людей, поранені понад 2600, у заручники потрапили близько 150.

Читайте також: Сектор Гази. Чому це гаряча точка на Близькому Сході