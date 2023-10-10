ООН: Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом

Блокада Сектора Гази Ізраїлем має бути виправдана військовою необхідністю, інакше її можна розцінити як колективне покарання, заявляють в ООН.

Повна блокада Ізраїлем Сектору Гази, яка ставить під загрозу життя цивільного населення, позбавляючи його необхідних для виживання товарів, заборонена міжнародним правом, заявив у вівторок, 10 жовтня, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk).

"Міжнародне гуманітарне право є чітким: зобов'язання постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів залишається чинним протягом усіх атак", - цитує заяву Тюрка AFP.

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Через блокаду є ризик серйозно ускладнити і без того жахливу ситуацію з правами людини і гуманітарну ситуацію в Газі, йдеться в заяві. Тюрк підкреслив, що необхідно поважати гідність і життя людей, і закликав усі сторони розрядити "вибухонебезпечну ситуацію на пороховій бочці".

Будь-які обмеження на пересування людей і товарів для здійснення блокади повинні бути виправдані військовою необхідністю, інакше вони можуть бути прирівняні до колективного покарання, додається в заяві Тюрка.

У Секторі Гази майже 200 тисяч переміщених осіб

Управління ООН з координації гуманітарних справ повідомило 10 жовтня, що понад 187,5 тисяч людей, або майже десята частина населення, покинули свої домівки в Секторі Гази з початку воєнних дій і відчувають нестачу води та електроенергії через блокаду Ізраїля. У ВООЗ зафіксували 13 нападів на медичні установи в регіоні.

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Запровадити повну блокаду Сектору Гази, з якого на Ізраїль напали бойовики радикального руху ХАМАС, наказав 9 жовтня ізраїльський міністр оборони Йоав Галант. Блокада включає припинення подачі води, продовольства, а також постачання палива та електрики. Окрім того, армія Ізраїлю завдала сотні ракетних ударів по Сектору Гази і готує наземну операцію.

Угруповання ХАМАС, яке викрало близько 150 осіб на вихідних, пригрозило стратити заручників, якщо ізраїльська авіація продовжуватиме завдавати ударів по Газі без попередження.

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