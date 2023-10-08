Уряд Ізраїлю вирішив знищити військовий потенціал ХАМАСу

Армія Ізраїлю завдає ударів по Сектору Гази, який оголошено закритою воєнною зоною. Ізраїльський уряд припинив постачати туди енергію, паливо і продукти.

Кабінет безпеки уряду Ізраїлю за підсумками засідання схвалив кроки зі "знищення військового та урядового потенціалу" палестинського ісламістського руху ХАМАС і палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад" у відповідь на атаки на Ізраїль. Про це повідомило з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра видання The Times of Israel у ніч на неділю, 8 жовтня.

В офісі прем'єра Біньяміна Нетаньяху повідомили, що відповідь Ізраїлю позбавить ісламістські угруповання "здатності та бажання погрожувати і завдавати шкоди громадянам Ізраїлю на багато років вперед". Крім того, кабінет безпеки Ізраїлю вирішив припинити постачання електроенергії, палива і товарів у Сектор Гази.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війну було нав'язано нам убивчою атакою ХАМАСу. Перша фаза завершується в ці години знищенням більшої частини сил противника, які проникли на нашу територію. У цей же час ми почали наступ, і він триватиме без застережень і без перепочинку - доти, доки мета не буде досягнута. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", - написав Нетаньяху вночі 8 жовтня.

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ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Сектору Гази

Раніше Нетаньяху закликав жителів залишати Сектор Гази, оскільки Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до атаки у відповідь на структури ХАМАСу, які переховуються там.

"Усі місця, де базується ХАМАС у цьому місті зла, усі місця, де ховається ХАМАС і звідки він діє, - ми перетворимо на руїни. Я кажу жителям Гази: їдьте звідти просто зараз, тому що ми скоро почнемо там скрізь застосовувати силу", - попередив Нетаньяху.

Пресслужба ЦАХАЛу також звернулася до жителів Сектора Гази з закликом шукати укриття. Офіційний представник ізраїльської армії Авіхай Адраї попередив місцевих жителів арабською мовою, що задля власної безпеки їм слід "негайно покинути своє місце проживання", оскільки "операції ХАМАСу змушують ЦАХАЛ діяти в місцях їхнього проживання".

До вечора 7 жовтня ЦАХАЛ оголосив, що відновив контроль над більшістю прикордонних населених пунктів, куди проникли бойовики ХАМАСу. ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Сектору Гази, де армія Ізраїлю оголосила закриту воєнну зону.

Кероване ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази повідомило, що за день у секторі загинули 232 людини і ще 1697 дістали поранення. В Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАСу станом на ніч 8 жовтня повідомляли про загибель понад 300 осіб, щонайменше 1590 осіб дістали поранення.

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