Київ перевіряє в Ізраїлі інформацію про кількох українців

Перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох українських громадян, повідомив Володимир Зеленський. Через атаку на Ізраїль Бразилія скликає екстрене засідання РБ ООН.

Станом на вечір суботи, 7 жовтня, через напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох українських громадян. При МЗС України створено оперативний штаб, повідомив глава української держави Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За останніми даними, внаслідок атак терористичного ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі загинули понад 200 людей, більше 1100 зазнали поранень.

Водночас, за повідомленнями з Сектора Гази, який зазнав ударів у відповідь з боку ізраїльської армії, повідомляється про 232 убитих палестинців та 1697 поранених.

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"Ізраїль захистить себе у будь-який спосіб" - посол країни в ООН

Між тим Бразилія, яка нині головує в Раді Безпеки ООН, скликає її екстрене засідання, повідомило МЗС країни. Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан у листі до РБ ООН зазначив, що ХАМАС несе повну відповідальність за напад і відчує наслідки. "Держава Ізраїль діятиме у будь-який спосіб, необхідний для захисту своїх громадян і суверенітету від триваючих терористичних атак, що походять з Сектора Гази і здійснюються ХАМАС та іншими терористичними організаціями", - цитує документ Reuters.

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Вранці 7 жовтня ХАМАС здійснив несподіваний масштабний напад на Ізраїль, що супроводжувався як масованою ракетною атакою, так і наземним проривом кордону.