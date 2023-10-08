ЗМІ: Напад ХАМАСу - провал спецслужб Ізраїлю

Ізраїльські та союзницькі розвідувальні служби були зобов'язані помітити підготовку ХАМАС до складної воєнної операції, вважають ЗМІ.

Безпрецедентний напад на Ізраїль з боку палестинського ісламістського угруповання ХАМАС може стати одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року, вважають одразу кілька великих західних ЗМІ.

Bloomberg: Спецслужби Ізраїлю та США мали б виявити атаку

Агентство Bloomberg у статті, опублікованій в неділю, 8 жовтня, зазначає, що атака бойовиків ХАМАС містила десятки операцій на суші та на морі, а також ракетні обстріли - це складний план, який передбачає такі планування і координацію, що розвідувальні служби Ізраїлю або США мали б його помітити.

"Мене шокує, що вони змогли це зробити, а Ізраїль чи Сполучені Штати не звернули на це уваги. Непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність паркану уздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів", - цитує агентство колишнього посла США в Ізраїлі та члена Ради з міжнародних відносин Мартіна Індіка.

У публікації наголошується, що атака сталася через 50 років після початку Війни Судного дня, коли Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту та Сирії. Тоді провал розвідки став предметом численних розслідувань.

За словами співробітника Конгресу США, який побажав залишитися неназваним, Конгрес має поставити жорсткі запитання, з огляду на те, що ізраїльські та американські спецслужби мали б виявити атаку такого масштабу. Як пише видання, провал ще більш вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, зокрема ХАМАСу, через інформаторів, а також на технології спостереження.

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Guardian: Цей провал розвідки назавжди увійде в історію

Несподіваний напад бойовиків ХАМАСу у 50-ту річницю Війни Судного дня назавжди увійде в історію як провал ізраїльської розвідки - таку думку висловив британський журналіст Пітер Бомонт у колонці для The Guardian .

Він зазначив, що всього за кілька годин десятки бойовиків із Сектору Гази прорвалися через прикордонні загородження в південні райони Ізраїлю, а ізраїльські військові виявилися абсолютно не готові до цього.

"Ізраїльська система спостереження є найпередовішою у світі, і, попри всі підготовки спецслужб, атаку ХАМАС пропустили", - пише він.

Журналіст назвав дивовижною цю ситуацію з огляду на те, що спостереження Ізраїлю за палестинським суспільством є дуже інтенсивним і агресивним, а моніторинг діяльності ХАМАСу - одним із найважливіших завдань для силових відомств.

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WSJ : Важко уявити такий провал системи безпеки в Ізраїлі

"Важко уявити провал системи безпеки такого масштабу в новітній історії Ізраїлю", - заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ ) віцепрезидент Інституту Близького Сходу Браян Катуліс.

Він також висловив здивування, що ніхто з союзників Ізраїлю не помітив підготовки ХАМАСу до атаки: "Очевидно, що це була добре спланована операція, яка не виникла одразу, і дивно, що її не виявив Ізраїль або його партнери з безпеки".

Американське видання наводить висловлювання контрадмірала у відставці Марка Монтгомері, який заявив: "Я впевнений, що в нас не було жодних розвідданих", зазначивши, що навіть США були заскочені зненацька.

Старший віцепрезидент з досліджень американського Фонду захисту демократій Джонатан Шанцер в інтерв'ю WSJ назвав цей напад вражаючим військовим і розвідувальним провалом ізраїльських спецслужб.

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