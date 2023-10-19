Коли і як українців евакуюватимуть з Сектора Гази?

Механізм евакуації українців та інших іноземців з Сектора Гази може бути запущений під час візиту до Єгипту генерального секретаря ООН, сподівається посол України в Каїрі Микола Нагорний. Інтерв'ю DW.

Посол України в Єгипті Микола Нагорний розповів DW, коли і як нарешті може відбутися евакуація громадян України з Сектора Гази, адже раніше вона неодноразово зривалася.

DW: У чому основна складність евакуації з Сектора Гази?

Микола Нагорний: Фактично між Сектором Гази і тими територіями, які непідконтрольні Ізраїлю, та Єгиптом є лише один перехід - це КПП "Рафах", через який, як правило, здійснювалася комунікація та доставка і пасажирів, і вантажів. Однак безпекові умови, які виникли після того, як 12 жовтня по КПП був завданий перший авіаудар, а після цього завдавалися ще, унеможливили організацію нормальних процесів транспортування вантажів і пасажирів. Тобто це досить ризиковано, по-перше.

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По-друге, виникає багато інших питань, пов'язаних з тим, що для забезпечення процесу нормального руху має бути залучена низка сторін. Це не тільки Єгипет, Ізраїль і Палестина, а й інші гравці, і як я уже казав, в кожного є свої інтереси, свої побоювання. Відповідно тільки досягнення широкомасштабного компромісу дозволить забезпечити нормальним чином як евакуацію громадян, так і надання гуманітарної допомоги, зокрема тим, хто залишається у Секторі Гази.

Скільки українців в Секторі Гази - достеменно невідомо

Скільки українців залишаються в Секторі Гази?

Точної статистики, скільки громадян України перебувають в Секторі Гази, наразі немає. Може бути, що понад кілька сотень. Можливо, навіть більше тисячі. Але станом на 19 жовтня до числа охочих залишити (Сектор Гази. - Ред.) записалися 308 громадян України. В основному це жінки, які одружилися з палестинцями, та їхні діти. З цих 308 осіб фактично половина - незадокументовані. Тобто у них або паспорти закінчилися, або їх взагалі не було, якщо говорити про дітей (...).

Тож ми надаватимем сприяння в забезпеченні тимчасовими документами тих, хто або є громадянами України і мають прострочені документи, або має право стати громадянином України, з тим, щоб з гуманітарних міркувань евакуювати їх із зони конфлікту і забезпечити їх перевезення в Україну.

Чи є зв'язок з ними?

Ми підтримуємо його, коли вони звертаються або напряму до нас, або до представництва при ПНА. Там створені ініціативні групи, через керівників цих груп підтримується контакт. Вони підтримують контакт з усіма учасниками, які записалися в списки, і забезпечують координацію їх збору, переміщення тощо.

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Механізм евакуації поки не визначений

Якщо людям вдасться перетнути КПП "Рафах" і евакуюватися з Сектора Гази, що відбуватиметься далі? Посольство України в Єгипті зможе забезпечити логістику, транспорт до аеропортів?

Поки що остаточного варіанту, як відбуватиметься евакуація, немає. Його немає не тільки в нашому посольстві, його немає в жодному посольстві. Тому що є декілька варіантів здійснення евакуації. Або наші співробітники разом з транспортними засобами вирушать на КПП "Рафах" для зустрічі і прийому громадян, забезпечення проходження через кордон і документування. Або - і це теж вважається можливим - єгипетська влада забезпечить власними силами зустріч усіх іноземців на кордоні з Палестинськими територіями і забезпечить їх транспортування до більш безпечного пункту, де буде здійснене документування і процедури, пов'язані з безпекою і проходженням кордону.

А уже після цього, коли наші співробітники зустрінуться з громадянами України, ми заберемо їх орендованими автобусами і перевеземо до найближчого аеропорту. Звідти буде організовуватися їхнє відправлення у безпечне місце - в одну з сусідніх з Україною країн.

Взагалі це питання досить складне, тому що на кордоні зібралася велика кількість людей - не тільки іноземців, але і палестинців. Забезпечення їх організованого перетину кордону - це великий виклик буквально для всіх.

(...)

Евакуйованих ймовірно перевірятимуть спецслужби

Серед тих, хто подали заявки на евакуацію українській стороні, відомо, хто ці люди? Серед них не можуть перебувати представники терористичних угруповань?

В основному це українки та їхні діти. Тобто більшість із них відомі нашому посольству, частина з них перебували на консульському обліку. Але теж треба розуміти: що відбувається у людини в голові - ніхто не може відповісти. Думаю, що наші відповідні служби теж здійснюватимуть заходи з метою виявлення, якщо такі люди є, і недопущення поширення терористичних елементів в Україні. Нам і так вистачає зараз проблем.

Яке сприяння в евакуації надає Єгипет?

Під час моїх зустрічей у міністерстві закордонних справ Єгипту було отримане запевнення, що українці будуть серед пріоритетних націй, які будуть евакуюватися з Сектора Гази. Єгипетська сторона готова надавати всебічне сприяння. Але треба розуміти, що там перебувають представники Сполучених Штатів, Франції, Британії, Шрі-Ланки, Таїланду тощо. Це дійсно складний виклик. Сподіваюся, його вирішать.

(...) Анонсована інформація, що генеральний секретар ООН завтра, 20 числа, має відвідати "Рафах", і я так сподіваюся, що саме до його прибуття будуть вжиті заходи, щоб відновити інфраструктуру КПП, а під його візиту - запустити механізм доставки гуманітарної допомоги і здійснення евакуації іноземних громадян.