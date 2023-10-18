Дані Ізраїлю: загинули 23 українців

Згідно з оновленим звітом, 23 громадян України були вбиті бойовиками терористичної ісламістської організації ХАМАС під час їхнього нападу на Ізраїль. Про це повідомив у середу, 18 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Це друга після США кількість іноземців, загиблих внаслідок атаки", - написав він у соціальній мережі Х. Американська влада повідомила, що число загиблих під час атаки на Ізраїль громадян США зросло до 31. Загалом жертвами нападу терористів в Ізраїлі стали понад 1400 людей.

Напередодні на сайті Офісу президента України повідомлялось, що станом на 17 жовтня була підтверджена загибель 13 українців. Водночас зазначалось, що "ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня". Також повідомлялося, що з Ізраїлю евакуювали 436 українських громадян.

Реагуючи на повідомлення Бродського, речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко зауважив, що "це дані міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, де вказується, що це приблизна статистика". "Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та шість зниклих безвісти", - сказав він.

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