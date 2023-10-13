ВООЗ: Евакуювати важкохворих з півночі Гази неможливо

Евакуювати з півночі Гази поранених, які потребують апаратів життєзабезпечення, неможливо, заявив речник ВООЗ Тарік Ясаревич. Газі загрожує гуманітарна та медична катастрофа.

Евакуювати важкохворих пацієнтів з лікарень у північній частині Гази неможливо, заявила у п'ятницю, 13 жовтня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з посиланням на інформацію місцевих органів охорони здоров'я. Зранку Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала всіх мешканців міста Газа виїхати в піденному напрямку.

"Є важкохворі люди, чиї травми означають, що їхній єдиний шанс на виживання - це перебування на апаратах життєзабезпечення, таких як апарати штучної вентиляції легень, - цитує речника ВООЗ Таріка Ясаревича агенція Reuters. - Тому переміщення цих людей - це смертний вирок. Просити медпрацівників зробити це - більш ніж жорстоко".

У ВООЗ також заявили, що медичні заклади на півдні Гази переповнені, а дві великі лікарні на півночі вже перевищили свою загальну місткість в 760 ліжок.

Окрім того, як наголосив Ясаревич, наразі лікарні використовують електроенергію кілька годин, розраховуючи на паливо, яке скоро закінчиться. Це матиме катастрофічний вплив на поранених, які потребують хірургічного втручання, пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії та новонароджених, які залежать від інкубаторів, наголосив речник ВООЗ.

Крім того, у Секторі Гази наразі не вистачає лікарняних банків крові та медикаментів, додав він.

"Час на те, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, спливає, якщо паливо, вода, їжа і життєво необхідні медичні та гуманітарні засоби не зможуть бути терміново доставлені в Сектор Гази в умовах повної блокади", - сказав Ясаревич.

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Газі загрожує гуманітарна катастрофа

Про те, що Газі загрожує гуманітарна та медична катастрофа, також заявила місцева міністерка охорони здоров'я Май аль-Кайла. Вона закликала міжнародну спільноту і правозахисні групи допомогти з негайним доступом медичної та екстреної допомоги до заблокованого Сектору Гази.

Між тим, Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNWRA) заявило, що заклик ЦАХАЛу до евакуації понад мільйона цивільних з півночі Гази протягом доби призведе лише до "безпрецедентного рівня страждань і ще більше підштовхне людей в Газі до прірви".

"Масштаби і швидкість розгортання гуманітарної кризи викликають жах. Газа швидко перетворюється на пекельну діру і знаходиться на межі колапсу", - йдеться у заяві генерального комісара UNRWA Філіпа Лаццаріні.

Він закликав усі сторони конфлікту дотримуватися законів війни та гарантувати доступ цивільних до гуманітарної допомоги у будь-який час.

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