Війна Ізраїлю проти ХАМАСу: Загинуло 25 українців

В Ізраїлі загинув 21 українець внаслідок ракетних ударів і нападу терористів ХАМАСу на країну. У Секторі Гази загинули четверо українців, повідомили в МЗС України.

Зросла кількість жертв серед громадян України внаслідок нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС та Німеччині. - Ред.) і операцій ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) у Секторі Гази. Про це повідомив у вівторок, 31 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів", - цитує його агенція "Укрінформ". Раніше в українському МЗС заявляли про 24 загиблих громадян України - 21 в Ізраїлі і трьох - в Секторі Гази.

За словами Бродського, більшість із загиблих мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї перебували в Ізраїлі. Тіла переважної більшості загиблих поховають в Ізраїлі, тоді як щодо двох загиблих громадян є запит на поховання в Україні, додав дипломат.

Інформацію про кількість загиблих також підтвердив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази - четверо загиблих, серед яких троє дітей, і шестеро поранених”, - сказав він в коментарі "Укрінформу".

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Напад ХАМАСу і операція ЦАХАЛу

7 жовтня бойовики ХАМАСу вчинили масштабний терористичний напад на Ізраїль і влаштували наймасовішу розправу над цивільними за всю історію сучасної ізраїльської держави. За попередніми даними, тоді загинули понад 1400 людей. Терористи також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Відтоді Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить обмежені наземні операції проти бойовиків. На порядку денному залишається питання про початок повномасштабного наступу ЦАХАЛу на Сектор Гази. За даними палестинської сторони, унаслідок ізраїльських ударів загинули вже понад 8000 осіб, зокрема понад 3000 дитини та підлітки. Це - найвища кількість жертв відтоді, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити з незалежних джерел.

Українці в Секторі Гази: коли буде можлива евакуація? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video