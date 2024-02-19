Ізраїль назвав умову, за якої не наступатиме на Рафах

Ізраїль розпочне наступ на місто Рафах у Секторі Гази, якщо заручники, які досі утримуються ХАМАСом, не будуть звільнені до початку священного для мусульман місяця Рамадан.

Ізраїль розпочне наземний наступ на місто Рафах у Секторі Гази, якщо заручники, які досі утримуються терористами ХАМАСу, не будуть звільнені до початку священного для мусульман місяця Рамадан (10 березня. - Ред.). Про це у понеділок, 19 лютого, заявив член військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц представникам головної організації єврейських організацій США в Єрусалимі.

"Тим, ​​хто каже, що ціна занадто висока, я чітко кажу: у ХАМАС є вибір. Ви можете здатися, звільнити заручників, а мирні жителі Гази можуть відсвяткувати Рамадан", - наголосив він.

Ганц зазначив, що ізраїльський наступ на Рафах буде скоординований і здійснений у консультаціях зі Сполученими Штатами та Єгиптом, щоб забезпечити евакуацію мирних жителів і "звести до мінімуму кількість жертв серед цивільного населення". Втім, у Рафаху на кордоні з Єгиптом скупчилися понад 1,3 мільйона палестинців і поки незрозуміло, де їм доведеться шукати безпечне місце. За власними заявами, Єгипет не хоче приймати біженців.

Німеччина та Єгипет виступають проти наступу

У Берліні речник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив, що Німеччина "глибоко стурбована" оголошеним наземним наступом на Рафах. "Якщо там зараз відбуватиметься наступ, ви повинні запитати себе: як мирні жителі безпечно дістануться звідти в райони, де вони також можуть знову отримати гуманітарну допомогу", - сказав Гебештрайт. За його словами, Ізраїль повинен відповісти на це питання.

Єгипет однозначно виступив проти наступу на Рафах. "Ми дуже чітко дали зрозуміти, що цього не повинно статися. Наслідки ізраїльського наступу для цивільного населення вже є безпрецедентними", - заявив міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі виданню Welt у понеділок.

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На питання про те, чи може Єгипет призупинити дію мирного договору з Ізраїлем 1978 року у разі наступу на Рафах, міністр закордонних справ відповів, що угода служить для підтримки миру та безпеки в регіоні. "Він і надалі забезпечуватиме правову основу для відносин між двома країнами за умови, що всі його статті будуть виконуватися в повному обсязі, правильно та сумлінно", - зазначив Шукрі.

З метою досягнення припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників, які утримуються терористами ХАМАСу, минулого тижня за посередництва США, Єгипту та Катару в єгипетській столиці Каїрі розпочався новий раунд переговорів. Поки що вони не принесли результатів.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної єврейської держави. Її жертвами стали щонайменше 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по густонаселеному Сектора Гази, що перебував під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію, яка уже поширилася на південь.

Під час тимчасового припинення вогню з 24 листопада до 1 грудня терористи ХАМАСу звільнили понад 120 заручників. 15 грудня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові під час бою у Секторі Гази убили трьох заручників, помилково визначивши їх як загрозу. Відтоді доля інших людей, захоплених терористами, залишається невідомою.

За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, за час військових дій у Секторі Гази загинули вже понад 28 985 палестинців, ще понад 68 880 - зазнали поранень. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.