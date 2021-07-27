В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки

В Ізраїлі відбудуться позачергові вибори до праламенту. Вони пройдуть на тлі масового незадоволення ізраїльтян боротьбою Біньяміна Нетаньяху з коронавірусом в країні та суду у справі щодо звинувачень його у корупції.