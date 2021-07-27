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Бені Ганц

Бені Ганц - ізраїльський військовий та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бені Ганц".

Бені Ганц - ізраїльський військовий і політичний діяч, очільник та засновник партії Хосен ле-Ісраель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції

Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції 27.07.2021

Міністр оборони Ізраїлю їде до Парижа на переговори зі своєю французькою колегою щодо ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. За даними ЗМІ, її використовували для прослуховування журналістів і політиків.
В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки

В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки 23.12.2020

В Ізраїлі відбудуться позачергові вибори до праламенту. Вони пройдуть на тлі масового незадоволення ізраїльтян боротьбою Біньяміна Нетаньяху з коронавірусом в країні та суду у справі щодо звинувачень його у корупції.
Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю

Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю 07.05.2020

Кнесет підтримав формування нового кабінету партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Уряд має скласти присягу наступного тижня. Ізраїль зможе вийти з політичного глухого кута.
Верховний суд Ізраїлю дав зелене світло для формування уряду

Верховний суд Ізраїлю дав "зелене світло" для формування уряду 07.05.2020

Верховний суд Ізраїлю відхилив скарги проти перебування при владі Біньяміна Нетаньяху і проти коаліційної угоди між партією "Лікуд" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван".
В Ізраїлі після трьох виборів нарешті спромоглися створити коаліцію

В Ізраїлі після трьох виборів нарешті спромоглися створити коаліцію 20.04.2020

Посаду прем'єра Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц обійматимуть почергово по півтора року.
Формування уряду Ізраїлю: Нетаньяху і Ганц знову не домовилися

Формування уряду Ізраїлю: Нетаньяху і Ганц знову не домовилися 16.04.2020

Додатковий термін у 48 годин, який президент Реувен Рівлін дав на створення уряду Ізраїлю, сплив безрезультатно. Країну можуть очікувати четверті вибори за півтора року.
Президент Ізраїлю дав Бені Ганцу ще 48 годин на формування уряду

Президент Ізраїлю дав Бені Ганцу ще 48 годин на формування уряду 14.04.2020

Президент Ізраїлю подовжив мандат на формування уряду на 48 годин. Тепер Біньямін Нетаньяху та Бені Ганц мають домовитися про коаліцію. За словами їхніх представників, ці переговори досягли значних успіхів.
В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду

В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду 12.04.2020

Якщо до 14 квітня лідер опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц не сформує уряд, подовження йому мандата на формування уряду не буде, застеріг президент Ізраїлю Реувен Рівлін.
Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз

Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз 02.03.2020

Оприлюднені після закриття виборчих дільниць прогнози свідчать про незначну перемогу на виборах до Кнесету партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху. Вона матиме 36-37 місць у Кнесеті.
В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік

В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік 02.03.2020

В Ізраїлі розпочалися треті парламентські вибори за рік. Основна боротьба розгортатиметься між політсилою чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та опозиційною партією "Кахоль-Лаван" Бені Ганца.

В Ізраїлі відбудуться треті за 11 місяців вибори до Кнесету

В Ізраїлі відбудуться треті за 11 місяців вибори до Кнесету 12.12.2019

Кнесет проголосував за саморозпуск, тож 2 березня в Ізраїлі знову відбудуться дострокові парламентські вибори. До цього ні Біньямін Нетаньяху, ні Бені Ганц, ні депутати не змогли сформувати правлячу коаліцію.

У Кнесеті не змогли сформувати коаліцію, на Ізраїль очікують нові вибори

У Кнесеті не змогли сформувати коаліцію, на Ізраїль очікують нові вибори 20.11.2019

Головний суперник чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Бені Ганц не зміг сформувати урядову коаліцію. Найімовірніше, в Ізраїлі відбудуться треті парламентські вибори за рік.
Нетаньяху не вдалося сформувати новий уряд Ізраїлю

Нетаньяху не вдалося сформувати новий уряд Ізраїлю 21.10.2019

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повернув мандат на створення нового уряду президенту країни Реувену Рівліну. Той має намір дати шанс на формування уряду опоненту Нетаньяху - Бені Ганцу.
Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху

Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху 26.09.2019

Попри те, що опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше у Кнесеті, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати уряд країни чинному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.
Президент Ізраїлю закликав до формування широкої коаліції

Президент Ізраїлю закликав до формування широкої коаліції 22.09.2019

Партія "Лікуд" та блок "Кахоль-Лаван", які отримали найбільше місць на виборах до Кнесету, мають сформувати стабільний уряд, заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Єдності партіям досягти поки не вдалося.
Найбільша опозиційна партія Ізраїлю відмовляється від коаліції з Нетаньяху

Найбільша опозиційна партія Ізраїлю відмовляється від коаліції з Нетаньяху 19.09.2019

Партія чинного ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та блок партій "Кахоль-Лаван" не можуть домовитися про формування коаліції. На виборах до Кнесету вони отримали майже однакову кількість місць.
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