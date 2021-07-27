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Бені Ганц - ізраїльський військовий та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бені Ганц".
Бені Ганц - ізраїльський військовий і політичний діяч, очільник та засновник партії Хосен ле-Ісраель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністр оборони Ізраїлю їде до Парижа на переговори зі своєю французькою колегою щодо ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. За даними ЗМІ, її використовували для прослуховування журналістів і політиків.