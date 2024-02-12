Ізраїль атакував Рафах: у Газі кажуть про 100 загиблих

Уночі Ізраїль завдав ударів по місту Рафах в Секторі Гази, прости чого виступали його західні партнери. У ЦАХАЛі повідомили про двох звільнених заручників, у Газі кажуть по понад 100 загиблих палестинців.

Попри застереження західних країн, Ізраїль потягом ночі на понеділок, 12 лютого, завдав серії повітряних ударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази, поблизу кордону з Єгиптом, повідомляє Reuters.

У цьому місті скупчився понад мільйон людей після початку операцій Ізраїлю у Секторі Гази у відповідь на напад палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у жовтні минулого року.

За твердженнями міністерства охорони здоров'я Гази, підконтрольного ХАМАСу, внаслідок ударів загинули близько 100 людей, пише AFP.

Ізраїль заявив про звільнення двох заручників у Рафасі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не коментувала масштаби операції у місті, хоч раніше неодноразово називала приблизну кількість ударів, завдану по тій чи іншій частині Сектору Гази.

В офіційних повідомленнях ЦАХАЛу в соцмережах йдеться лише про "серію ударів по об'єктах терористів у районі Аш-Шабура на півдні Сектора Газа", які вже завершилися. Як зауважують західні медіа, Аш-Шабура - один з районів Рафаху.

У єдиному офіційному повідомленні ізраїльської армії за останній час, де згадується Рафах, йдеться, що унаслідок спільної операції військових, спецслужб і поліції у ночі у місті було врятовано двох ізраїльських заручників - 60-річного Фернандо Сімона Мармана і 70-річного Луіса Хара, які були викрадені ХАМАСом 7 жовтня з кібуцу Нір Іцхак.

Про масштаби цієї операції і про те, чи йдеться про наземний наступ на Рафах, у ЦАХАЛі не вказують.

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Байден переконував Нетаньяху не нападати на Рафах

Напередодні президент США Джо Байден 45 хвилин розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він, зокрема, наполягав, що Ізраїль не повинен розпочинати військову операцію в Рафаху без надійного плану забезпечення безпеки людей, що переховуються у місті, повідомили у Білому домі.

Раніше Байден наголошував, що військова відповідь Ізраїлю на напад ХАМАСу була "завищеною" і висловив серйозну стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Секторі Гази, зауважує Reuters.

Протягом вихідних верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Ізраїль від початку операції в Рафасі. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не підтримають атаку на місто.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також застерігала Ізраїль від військової операції в південній частині Сектору Гази. "Операцію в Рафасі - останньому і переповненому людьми населеному пункті - неможливо виправдати", - заявляла вона.

Гуманітарні організації попереджають, що напад на Рафах матиме катастрофічні наслідки.

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