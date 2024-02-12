  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиІзраїль

Ізраїль атакував Рафах: у Газі кажуть про 100 загиблих

Степан Смишляєв
12 лютого 2024 р.

Уночі Ізраїль завдав ударів по місту Рафах в Секторі Гази, прости чого виступали його західні партнери. У ЦАХАЛі повідомили про двох звільнених заручників, у Газі кажуть по понад 100 загиблих палестинців.

https://p.dw.com/p/4cHhD
Наслідки авіаударів Ізраїлю по Рафаху
Уночі Ізраїль завдав ударів по місту Рафах, у Газі кажуть про 100 загиблих палестинцівФото: MOHAMMED ABED/AFP

Попри застереження західних країн, Ізраїль потягом ночі на понеділок, 12 лютого, завдав серії повітряних ударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази, поблизу кордону з Єгиптом, повідомляє Reuters.

У цьому місті скупчився понад мільйон людей після початку операцій Ізраїлю у Секторі Гази у відповідь на напад палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у жовтні минулого року.

За твердженнями міністерства охорони здоров'я Гази, підконтрольного ХАМАСу, внаслідок ударів загинули близько 100 людей, пише AFP.

Ізраїль заявив про звільнення двох заручників у Рафасі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не коментувала масштаби операції у місті, хоч раніше неодноразово називала приблизну кількість ударів, завдану по тій чи іншій частині Сектору Гази.

В офіційних повідомленнях  ЦАХАЛу в соцмережах йдеться лише про "серію ударів по об'єктах терористів у районі Аш-Шабура на півдні Сектора Газа", які вже завершилися. Як зауважують західні медіа, Аш-Шабура - один з районів Рафаху.

У єдиному офіційному повідомленні ізраїльської армії за останній час, де згадується Рафах, йдеться, що унаслідок спільної операції військових, спецслужб і поліції у ночі у місті було врятовано двох ізраїльських заручників - 60-річного Фернандо Сімона Мармана і 70-річного Луіса Хара, які були викрадені ХАМАСом 7 жовтня з кібуцу Нір Іцхак.

Про масштаби цієї операції і про те, чи йдеться про наземний наступ на Рафах, у ЦАХАЛі не вказують.

Читайте також: Ізраїль заявив, що знайшов базу ХАМАС під будівлею ООН у Газі

Байден переконував Нетаньяху не нападати на Рафах

Напередодні президент США Джо Байден 45 хвилин розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він, зокрема, наполягав, що Ізраїль не повинен розпочинати військову операцію в Рафаху без надійного плану забезпечення безпеки людей, що переховуються у місті, повідомили у Білому домі.

Раніше Байден наголошував, що військова відповідь Ізраїлю на напад ХАМАСу була "завищеною" і висловив серйозну стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Секторі Гази, зауважує Reuters.

Протягом вихідних верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Ізраїль від початку операції в Рафасі. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не підтримають атаку на місто.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також застерігала Ізраїль від військової операції в південній частині Сектору Гази. "Операцію в Рафасі - останньому і переповненому людьми населеному пункті - неможливо виправдати", - заявляла вона.

Гуманітарні організації попереджають, що напад на Рафах матиме катастрофічні наслідки.

Читайте також: ФРН занепокоєна запланованим наступом Ізраїлю на Рафах

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі