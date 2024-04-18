Ірано-ізраїльський конфлікт: хто може зупинити ескалацію?

Зростання напруженості у відносинах Ізраїлю та Ірану змушує міжнародну спільноту діяти. Які країни в змозі виступити посередником між сторонами конфлікту?

Ізраїль жадає відплати за нещодавню масовану ракетно-дронову атаку Ірану. "Вони мусять нервувати, як це було з нами", - заявив 16 квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Однак він додав, що будь-який удар у відповідь буде завдано з усією обачністю, а не рефлекторно і необдумано.

В ніч на 14 квітня Іран вперше за всю історію атакував Ізраїль безпосередньо зі своєї території, поквитавшись таким чином за ракетний удар по будівлі іранського консульства в Дамаску, внаслідок чого загинуло кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Тегеран і його союзники звинуватили Ізраїль в нападі на консульство.

Консульство Ірану в Дамаску після авіаудару, 1 квітня 2024 року Фото: SANA/AP/dpa/picture alliance

За даними ізраїльських військових, майже всі запущені Іраном безпілотники, балістичні й крилаті ракети були збиті ППО і ПРО Ізраїлю, а також силами його союзників - США, Великобританії й Франції - та Йорданії. Тепер Тегеран застерігає, що "найменші дії" Ізраїлю проти "інтересів Ірану" призведуть до "жорсткої, всеосяжної й болісної реакції". США і ЄС намагаються вплинули на ізраїльтян, щоб втримати їх від удару у відповідь. Але хто має вплив на Іран і теоретично міг би запобігти ескалації після тепер уже цілком ймовірного удару у відповідь Ізраїлю?

Катар

За повідомленням адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі, 16 квітня він говорив телефоном з Еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані. У Тегерана з Дохою тісні політичні відносини, особливо країни зблизилися під час катарської кризи - в період з 2017 по 2021 роки Катар з ініціативи Саудівської Аравії перебував в ізоляції в арабському світі.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA/picture alliance

Ер-Ріяд, зокрема, звинуватив тоді Доху в підтримці терористичних угруповань в регіоні. Іран і Катар підтримують радикальний палестинський рух ХАМАС, який визнаний ЄС, Німеччиною, США і багатьма країнами Заходу терористичною організацією.

За згодою ізраїльської влади Катар є одним з основних донорів, що виділяють кошти для надання гуманітарної допомоги в Секторі Гази, і вважається важливим посередником між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. За посередництва катарців Ізраїль і ХАМАС в листопаді 2023 року домовилися про короткочасне припинення вогню й обмін заручниками та ув'язненими.

Оман

Султанат Оман зазвичай діє поза увагою широкої громадськості, при цьому вже давно відіграючи вирішальну роль посередника між Іраном і Сполученими Штатами. Без Маската угоди, досягнуті за останні два десятиліття на переговорах щодо ядерної програми Ірану, були б немислимі. Оман також докладає зусиль задля звільнення американських і європейських громадян, які перебувають за ґратами в Ірані.

Американське видання The New York Times писало, що влада США з минулих вихідних через султанат і Швейцарію вишукує можливість вступити в переговори з іранською стороною. Сполучені Штати та Іран не мають дипвідносин вже більш як 40 років, тож Вашингтон і Тегеран контактують лише через треті країни.

Сполучені Штати та Іран не мають дипвідносин вже більш як 40 років Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія з населенням майже в 37 мільйонів осіб - найбільша економіка в регіоні. Королівство також є найближчим союзником США. Попри опір арабського світу, Ер-Ріяд планував нормалізувати відносини з Ізраїлем аж до терористичного нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, що призвів, за даними ізраїльської влади, до загибелі 1200 осіб. Цей політичний процес був зупинений після початку війни в Секторі Гази.

Уряд Саудівської Аравії вимагає припинити вогонь в Газі й критикує дії Ізраїлю в цій частині Палестинських територій. Однак інсайдери кажуть, що саудівці, як і раніше, зацікавлені в поліпшенні відносин з Ізраїлем. Є повідомлення, що, крім Йорданії, Саудівська Аравія також підтримала ізраїльтян у відбитті масованого іранського удару безпілотниками й ракетами. З економічних причин Ер-Ріяд не зацікавлений в ескалації насильства в регіоні.

Королівство, більшість жителів якого складають мусульмани-суніти, протягом багатьох років перебувало у конфронтації з шиїтським Іраном. Лише у 2023 році країни нормалізували відносини за посередництва Китаю, знову відкривши свої посольства в обох столицях, збільшивши взаємну торгівлю і навіть обговоривши співпрацю у сфері оборони.

Однак Саудівська Аравія не має великого впливу на Іран. Міністр закордонних справ Королівства Фейсал бін Фархан бін Абдулла і тут пропонує Китай як посередника. Ер-Ріяд покладає великі надії на те, що Пекін зіграє активну і важливу роль у нормалізації ситуації, що загострилася на Близькому Сході, заявив міністр на зустрічі зі своїм китайським колегою.

Китай

КНР хоче запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, повідомило китайське державне інформагентство Сіньхуа. Китай - найважливіший торговельний партнер Ірану, країни також співпрацюють в оборонній сфері. У телефонній розмові зі своїм іранським колегою, проведеній 16 квітня, глава китайського МЗС Ван Ї закликав Тегеран до стриманості.

Глава китайського МЗС Ван Ї (п.) і міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан бін Абдулла на зустрічі в Пекіні, листопад 2023 року Фото: Andy Wong/AP/picture alliance

Міністр також нагадав, що Китай, що володіє правом вето в Раді Безпеки ООН, засудив ракетний удар по будівлі іранського консульства в Дамаску. Однак в Радбезі за підсумками обговорення цього питання не вдалося ухвалити резолюцію, що засуджує дії Ізраїлю.

"Китай не хоче, щоб ситуація на Близькому Сході вийшла з-під контролю. Країна вже стикається зі зростанням транспортних витрат і стрімким зростанням ризиків при постачанні енергоносіїв з регіону", - зазначив в інтерв'ю сінгапурській газеті Zaobao Джеймс Дорсі, політолог з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі. І додав, що Китаю бракує каналів зв'язку з Тель-Авівом. "Єдине, що може зробити Пекін, - це звернутися разом з міжнародною спільнотою до Ізраїлю із закликом уникнути ескалації й стримано реагувати на дії Ірану", - констатував експерт.

Росія

РФ традиційно мала добрі політичні відносини з усіма залученими в конфлікт сторонами - з Ізраїлем, палестинськими угрупованнями, Саудівською Аравією та з Іраном. Москва вважається близьким союзником Тегерана. Перебуваючи під західними санкціями, обидві країни ще більше розширили двосторонню співпрацю. Іран звинувачують у тому, що він постачає РФ безпілотники, які та застосовує у війні проти України. Між іншим, зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем зміщує фокус уваги ЗМІ з війни в Україні на конфлікт на Близькому Сході. Однак чи справді Москва зацікавлена в деескалації в цьому регіоні?

"Все, що веде до зростання цін на енергоносії, особливо на нафту, вигідно Росії, принаймні в короткостроковій і навіть у середньостроковій перспективі, - зазначив у інтерв'ю DW ізраїльський військовий експерт Девід Шарп. - Але якби Іран виявився залучений у велику війну і бойові дії велися б проти Ірану, це чисто теоретично могло б призвести до обмеження обсягів постачання іранської зброї в Росію".

Москва закликала до стриманості як Ізраїль, так і Іран. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев 15 квітня в розмові з Головою Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі наголосив на необхідності "збереження стриманості всіма сторонами конфлікту на Близькому Сході, щоб уникнути подальшої ескалації". За словами Патрушева, Росія дотримується думки, що "розбіжності повинні вирішуватися виключно політико-дипломатичними засобами", передають російські інформагентства.

Туреччина

Туреччина підтримує палестинців з перших днів нинішнього загострення близькосхідного конфлікту. Минулого тижня Анкара навіть оголосила запровадження економічних санкцій проти Ізраїлю. Водночас турецька влада також побоюється зростання напруженості й насильства між Іраном та Ізраїлем. Крім того, Анкара закликала обидві сторони конфлікту до стриманості.

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"На відміну від інших країн регіону, як-от Катар, Оман і Саудівська Аравія, Туреччина має протяжний сухопутний кордон з Іраном, - нагадує Гюльру Гезер, дипломат і директор із зовнішньої політики турецького фонду досліджень економічної політики (tepav). - Можлива нестабільність в сусідній країні може мати серйозні наслідки для Туреччини, особливо у зв'язку з міграцією з Ірану. На жаль, Анкарі вже довелося пережити це під час воєн в Сирії та Іраку".