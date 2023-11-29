В Ізраїль повернулися ще 12 заручників ХАМАСу

В обмін на звільнення чергової групи заручників, яких утримували бойовики ХАМАСу у Cекторі Гази, Ізраїль випустив із в'язниць ще 30 палестинців.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про повернення в країну ще 12 заручників, захоплених бойовиками палестинського ісламістського угруповання ХАМАС під час нападу 7 жовтня. За даними ізраїльських військових, це 10 ізраїльтян і двоє тайців. Водночас, як написала пізно увечері у вівторок, 28 листопада, у соцмережі Х міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), серед звільнених заручників - жінка з німецьким громадянством.

Ізраїльська влада в обмін на передачу чергової групи заручників випустила з в'язниць ще 30 палестинських в'язнів, повідомило Управління в'язниць Ізраїлю. Серед них - 15 жінок і 15 неповнолітніх, уточнив у Х офіційний представник міністерства закордонних справ Катару, що виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАСом, Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі.

Читайте також: Серед звільнених у Газі заручників - вперше французи

Перемир'я в Газі продовжене на два дні

Із 24 листопада в Секторі Гази діє тимчасовий режим припинення вогню, погоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару на чотириденний термін. За умовами угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мають передати Ізраїлю 50 жінок і дітей із числа заручників, захоплених 7 жовтня. Ізраїль же має звільнити зі своїх в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків.

За кілька годин до закінчення терміну дії угоди ввечері 27 листопада МЗС Катару повідомило, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню ще на два дні.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни почала завдавала ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 15 000 людей. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

Читайте також: Червоний хрест: ХАМАС розміщує заручників на передовій