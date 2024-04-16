Ердоган звинуватив Нетаньяху у ескалації на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та керівництво країни несуть виключну відповідальність за нещодавню ескалацію напруженості на Близькому Сході, заявив у вівторок, 16 квітня, президент Туреччини Таїп ЕрдоганРеджеп Таїп Ердоган у контексті атаки Ірану на Ізраїль.

"Ізраїль намагається спровокувати регіональний конфлікт, і його атака на посольство Ірану в Дамаску стала останньою краплею", - сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів Туреччини, передає Reuters.

Також він додав, що нові регіональні конфлікти можливі, поки тривають "жорстокість і геноцид" в Секторі Гази, і закликав усі сторони діяти зі здоровим глуздом. Він також розкритикував Захід за засудження атаки Ірану, але не удару Ізраїлю по посольству Ірану.

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Туреччина закликала Катар стримувати Ізраїль

Напередодні Ердоган провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та закликав до розширення співпраці між ісламськими країнами з огляду на війну в Секторі Гази. Ці країни повинні посилити зусилля, спрямовані на те, аби зупинити "жорстокі атаки" Ізраїлю в Секторі Гази та притягнути країну до відповідальності за "злочини проти людяності", йдеться в заяві офісу турецького президента в соцмережі Х.

Ердоган заявив Аль Тані, що вкрай важливо "негайно стримувати Ізраїль і діяти зі здоровим глуздом, аби запобігти поширенню напруженості в регіоні".

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Нагадаємо, що 1 квітня, ймовірно, ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю близько 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни, у тому числі за допомогою союзників. Ізраїль заявив, що залишає за собою право відповісти військовою силою після атаки Ірану.