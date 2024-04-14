Армія: Більшість іранських ракет перехоплені поза Ізраїлем

Запущені Іраном ракети перехоплені за допомогою системи ППО Arrow, зазначили в ізраїльській армії. Зафіксоване влучання у військову базу на півдні, де інфраструктурі "завдано незначної шкоди".

Переважна більшість ракет, запущених з Ірану, перехоплена за межами Ізраїлю, повідомляє у ніч на неділю, 14 квітня, Армія оборони Ізраїлю. Ізраїльської території досягла лише невелика кількість ракет, зазначили військові.

В Армії оборони визнали влучання у військову базу на півдні Ізраїлю. Інфраструктурі цього об'єкта "завдані незначні збитки", ідеться у повідомленні. Раніше ізраїльський портал Ynet із посиланням на високопоставлених ізраїльських чиновників писав, що Ізраїлю та його союзникам вдалося перехопити 99 відсотків ракет та безпілотників, випущених Іраном.

Військові також показали роботу протиповітряної оборони у Єрусалимі.

Тим часом ізраїльська медична служба "Маген Давид Адом" повідомила про першого потерпілого внаслідок іранської атаки - 10-річну дитину із бедуїнського міста на півдні Ізраїлю. Вона зазнала осколкових поранень. The Times of Israel пише, що її госпіталізували.

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ЗМІ: Йорданія та США допомагали Ізраїлю збивати іранські дрони

У відбитті атаки іранських безпілотників, спрямованих у бік Ізраїлю, брали участь йорданські винищувачі та сили США, повідомили раніше ізраїльська газета The Times of Israel та американський телеканал ABC News із посиланням на джерела.

За їхніми даними, винищувачам йорданських ВПС вдалося знищити десятки іранських дронів, які прямували у бік Єрусалима, зазначили співрозмовники The Times of Israel із представників сфери безпеки регіону. Крім того, запущені Тегераном БПЛА були перехоплені в районі кордону Іраку та Сирії, зазначило видання, не назвавши їхнього числа.