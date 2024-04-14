ЗМІ: Іранські дрони у бік Ізраїлю перехоплюють сили США

ЗМІ: Іранські дрони у бік Ізраїлю перехоплюють сили США14 квітня 2024 р.
Збройні сили США, згідно з повідомленнями ЗМІ, перехопили безпілотники з Ірану, спрямовані на Ізраїль. Про це у ніч проти неділі, 14 квітня, узгоджено повідомляють американські телеканали CNN, ABC News, видання Wall Street Journal та Washington Post, посилаючись на джерела в уряді. Зазначається, що американські військові в регіоні збили іранські безпілотники, що летіли в напрямку Ізраїлю.
У Пентагоні заявили, що ознайомлені з повідомленнями, але не наразі їх не коментують, повідомляє dpa. Між тим New York Times цитує чиновника з
міністерства оборони США: "Відповідно до нашої залізної прихильності до безпеки Ізраїлю, сили США в регіоні продовжують збивати іранські безпілотники, націлені на Ізраїль".
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За даними Пентагону, в Іраку перебувають близько 2400 американських військових, у Сирії - 700, в Йорданії - 4000. Кілька днів тому міноборони США заявило про посилення військової присутності в регіоні.
Водночас Великобританія, що має військово-повітряну базу на Кіпрі, у відповідь на атаку Ірану на Ізраїль заявила про перекидання винищувачів у регіон конфлікту.
Іран погрожує наслідками за "втручання"
Також йорданські винищувачі збили десятки іранських безпілотників, повідомляють два регіональних джерела з питань безпеки, пише Reuters. Дрони були спрямовані на Єрусалим. Інші були перехоплені поблизу іраксько-сирійського кордону.
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Між тим Іран застерігає щодо наслідків "втручання" у конфлікт. Зокрема, іранська інформагенція Fars з посиланням на представника військових заявляє, що у разі втручання у конфлікт "наступною ціллю" може стати Йорданія.
Йорданія раніше заявляла, що збиватиме безпілотники, якщо вони порушуватимуть її повітряний простір.
Як повідомлялось, у ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю кілька сотень дронів та ракет.