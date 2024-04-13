США та ЄС запевнили Ізраїль у солідарності

США та ЄС запевнили Ізраїль у солідарності14 квітня 2024 р.
На тлі атаки, яку Іран у ніч на неділю, 14 квітня, здійснює на Ізраїль, президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у "залізній підтримці". "Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль (...) Ця атака, ймовірно, розгортатиметься протягом кількох годин. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його оборону проти цих загроз з боку Ірану", - ідеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Боррель: Серйозна загроза регіональній безпеці
Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив атаку Ірану на Ізраїль. "ЄС рішуче засуджує неприйнятну іранську атаку на Ізраїль", - ідеться у повідомленні, опублікованому в акаунті глави дипломатії ЄС у соцмережі Х у ніч на 14 квітня.
Дії Тегерана Боррель назвав "безпрецедентною ескалацією та серйозною загрозою регіональній безпеці".
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Атаку Ірану на Ізраїль також засудили Париж та Лондон
Із засудженням дій Ірану виступив і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне. "Франція найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран переступає новий поріг у своїх дестабілізуючих діях і підвищує ризик військової ескалації", - написав дипломат у своєму акаунті в Х. Франція віддана захищати безпеку Ізраїлю і "запевняє його у своїй солідарності", додав Сежурне.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також засудив атаку Ірану на Ізраїль. Відповідну заяву опубліковано в обліковому записі британського політика в соцмережі Х.
Глава уряду Великобританії звинуватив Іран у намірі "посіяти хаос" і заявив, що Великобританія планує захищати безпеку Ізраїлю та своїх регіональних партнерів, включаючи Ірак та Йорданію. Сунак додав, що його країна разом із союзниками в терміновому порядку працює, щоб "стабілізувати ситуацію та запобігти подальшій ескалації".