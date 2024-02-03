Відплата за Йорданію: США вдарили по Сирії і Іраку

Американська авіація випустила 125 високоточних боєприпасів по 85 цілях у Сирії і Іраку. В США ці удари назвали відплатою проіранським бойовикам за атаку на військову базу в Йорданії минулого тижня.

Збройні сили США у п'ятницю, 2 лютого, завдали ударів по понад 85 цілях у Сирії і Іраку, пов'язаних із військовим крилом іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс", повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Ударів завдала авіація, зокрема бомбардувальники, що прибули в регіон. За даними ЗМІ, йдеться про надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer. Усього було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів по семи місцях: чотирьох в Сирії та трьох в Іраку, зауважує Reuters.

"До об’єктів, по яких було завдано ударів, увійшли командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюгів постачання боєприпасів озброєних груп та їхніх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції", - зазначили у CENTCOM.

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Байден: Наша відповідь почалася

Президент США Джо Байден прямо пов'язав удари по цілях у Іраку та Сирії із атакою безпілотника на військову база США минулого тижня, внаслідок якої загинули троє військових США, ще близько чотирьох десятків - зазнали поранень.

Він звинуватив у цій атаці "бойовиків, підтримуваних КВІР". "Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме у часи та місцях, які ми оберемо", - зазначив президент США.

Байден додав, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі". "Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо", - наголосив він.

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Сирійські ЗМІ повідомляють загиблих і поранених

Достеменної інформації про масштаби наслідків ударів наразі немає. За словами директора Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Дугласа Сімса, атаки були успішними, спровокувавши сильні вторинні вибухи внаслідок влучання у озброєння.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок "американської агресії" низка людей загинули і зазнали поранень. Іракські військові зауважили, що ударів було завдано на кордоні країни, і попередили, що вони можуть викликати нестабільність у регіоні.

"Ці авіаудари є порушенням суверенітету Іраку, вони підривають зусилля іракського уряду та становлять загрозу, яка може призвести до жахливих наслідків для Іраку та регіону", - заявив речник іракських військових Ях’я Расул.

Перед цими ударами президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Іран не збирається розв'язувати війну, але "рішуче відповість" кожному, хто спробує залякувати його.

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