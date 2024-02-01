CША запровадили санкції щодо ізраїльських екстремістів

Президент США Джо Байден видав указ, спрямований проти чотирьох ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, яких звинуватили в нападах на палестинців та ізраїльських мирних активістів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 1 лютого, видав указ, спрямований проти чотирьох ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, яких звинуватили в нападах на палестинців та ізраїльських мирних активістів. Як повідомляє AP, ці поселенці брали участь в актах насильства, а також спробах знищити або захопити палестинську власність.

"Обмеження спрямовані на те, щоб заборонити цій четвірці використовувати фінансову систему США та заборонити американським громадянам мати справу з ними. Представники США заявили, що вони оцінюють, чи варто карати інших, причетних до нападів, які посилилися під час війни Ізраїлю та ХАМАС", - повідомляє AP.

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"Це насильство становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності на Західному березі, в Ізраїлі та в регіоні Близького Сходу, а також загрожує національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

В указі Байдена також зазначається, що насильство з боку поселенців підриває цілі зовнішньої політики США, "включаючи життєздатність рішення про створення двох держав і забезпечення того, щоб ізраїльтяни та палестинці могли досягти рівних мір безпеки, процвітання та свободи".

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Ситуація на Західному березі річки Йордан

Війна між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази, що триває з 7 жовтня 2023 року, позначається і на палестинцях, які живуть на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. Згідно з даними Управління ООН з питань координації (OCHA), з початку війни ізраїльськими спецслужбами там було вбито 168 палестинців. Ще вісьмох палестинців убили єврейські поселенці. Троє ізраїльтян загинули від рук палестинців.

За даними ООН, 16 бедуїнських і селянських господарств, у яких мешкали 1150 осіб, були вигнані з окупованих Ізраїлем палестинських територій, їх змусили зруйнувати житло та споруди, в яких тримали худобу. Деякі мали залишити й все своє майно. Правозахисники документують безліч таких випадків, коли озброєні єврейські поселенці вривалися в палестинські села та погрожували їх мешканцям, вимагаючи, щоб ті покинули свої оселі.