Байден - за "возз'єднання" Сектора Гази та Західного берега
Президент США Джо Байден вважає, що Сектор Гази і Західний берег річки Йордан мають возз'єднатися під керівництвом єдиної структури - відродженої Палестинської адміністрації, "поки ми працюємо над рішенням, яке передбачає існування двох держав". Про це він написав у гостьовій статті для видання The Washington Post (WP), опублікованій ввечері 18 листопада.
"Зрозуміло: рішення, що передбачає існування двох держав, - єдиний шлях, щоб гарантувати довгострокову безпеку як ізраїльського, так і палестинського народів", - ідеться в статті.
Байден пише, що "палестинський народ заслуговує на власну державу і свободу від ХАМАСу".
"Нашою метою має бути не просто зупинити війну на сьогодні - нашою метою має бути зупинити війну назавжди, розірвати порочне коло насильства та створити в Газі й на всьому Близькому Сході щось сильніше, щоб історія перестала повторюватися", - наголошує він.
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Нетаньяху скептично сприйняв ідеї Байдена
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поставився до пропозицій Байдена зі скепсисом.
"Думаю, що адміністрація Палестинської автономії в її нинішньому вигляді не в змозі взяти на себе відповідальність за Сектор Гази", - заявив він на пресконференції в Тель-Авіві, коментуючи на прохання журналістів тези Байдена.
Нетаньяху висловив сподівання, що "зрештою ми дійдемо згоди і з цього питання: неможливо встановити в Секторі Гази цивільний уряд, який підтримує тероризм, заохочує тероризм, фінансує тероризм і навчає тероризму".
Зокрема, він звернув увагу, що глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас відмовляється засудити масові вбивства, скоєні бойовиками палестинського радикального ісламістського угрупування ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.
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Напад ХАМАСу на Ізраїль
7 жовтня ХАМАС, визнаний у США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару, вторгнувшись на територію Ізраїлю, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.