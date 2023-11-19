Байден - за "возз'єднання" Сектора Гази та Західного берега

Гарантувати безпеку ізраїльського та палестинського народів може лише втілення рішення про існування двох держав, переконаний Джо Байден. Прем'єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стаття президента США для WP не сподобалась.

Президент США Джо Байден вважає, що Сектор Гази і Західний берег річки Йордан мають возз'єднатися під керівництвом єдиної структури - відродженої Палестинської адміністрації, "поки ми працюємо над рішенням, яке передбачає існування двох держав". Про це він написав у гостьовій статті для видання The Washington Post (WP ), опублікованій ввечері 18 листопада.

"Зрозуміло: рішення, що передбачає існування двох держав, - єдиний шлях, щоб гарантувати довгострокову безпеку як ізраїльського, так і палестинського народів", - ідеться в статті.

Байден пише, що "палестинський народ заслуговує на власну державу і свободу від ХАМАСу".

"Нашою метою має бути не просто зупинити війну на сьогодні - нашою метою має бути зупинити війну назавжди, розірвати порочне коло насильства та створити в Газі й на всьому Близькому Сході щось сильніше, щоб історія перестала повторюватися", - наголошує він.

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Нетаньяху скептично сприйняв ідеї Байдена

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поставився до пропозицій Байдена зі скепсисом.

"Думаю, що адміністрація Палестинської автономії в її нинішньому вигляді не в змозі взяти на себе відповідальність за Сектор Гази", - заявив він на пресконференції в Тель-Авіві, коментуючи на прохання журналістів тези Байдена.

Нетаньяху висловив сподівання, що "зрештою ми дійдемо згоди і з цього питання: неможливо встановити в Секторі Гази цивільний уряд, який підтримує тероризм, заохочує тероризм, фінансує тероризм і навчає тероризму".

Зокрема, він звернув увагу, що глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас відмовляється засудити масові вбивства, скоєні бойовиками палестинського радикального ісламістського угрупування ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний у США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару, вторгнувшись на територію Ізраїлю, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.