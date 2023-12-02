США не дозволять примусове переселення палестинців - Харріс
Сполучені Штати Америки не дозволять примусове переселення палестинців із Сектора Гази чи Західного берега річки Йордан, облогу Сектора Гази чи перекроювання його кордонів. На цьому у суботу, 2 грудня, наголосила віцепрезидентка США Камала Харріс.
"Під час переговорів із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі Харріс сказала, що "за жодних обставин Сполучені Штати не дозволять примусове переселення палестинців із Сектора Гази чи Західного берега, облогу Гази чи перекроювання кордонів Гази", - йдеться в заяві Білого дому.
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Віцепрезидентка США також зазначила, що коли війна закінчиться, зусилля з відновлення повинні продовжуватися "в контексті чіткого політичного горизонту для палестинського народу до власної держави, очолюваної відродженою палестинською владою, і мати значну підтримку з боку міжнародного співтовариства та країн регіону".
"Віцепрезидентка чітко дала зрозуміти, що ХАМАС не може контролювати Газу, що він є неспроможним з точки зору безпеки Ізраїлю, благополуччя палестинського народу та регіональної безпеки”, - зазначається у заяві Білого дому.
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Напад ХАМАСу на Ізраїль
Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також здійснює наземну військову операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.