США не дозволять примусове переселення палестинців - Харріс

За словами віцепрезидентки США, коли конфлікт Ізраїлю та ХАМАСу припиниться, палестинський народ у Газі та на Західному березі річки Йордан має зрештою возз'єднатися під єдиним урядом.

Сполучені Штати Америки не дозволять примусове переселення палестинців із Сектора Гази чи Західного берега річки Йордан, облогу Сектора Гази чи перекроювання його кордонів. На цьому у суботу, 2 грудня, наголосила віцепрезидентка США Камала Харріс.

"Під час переговорів із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі Харріс сказала, що "за жодних обставин Сполучені Штати не дозволять примусове переселення палестинців із Сектора Гази чи Західного берега, облогу Гази чи перекроювання кордонів Гази", - йдеться в заяві Білого дому.

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Віцепрезидентка США також зазначила, що коли війна закінчиться, зусилля з відновлення повинні продовжуватися "в контексті чіткого політичного горизонту для палестинського народу до власної держави, очолюваної відродженою палестинською владою, і мати значну підтримку з боку міжнародного співтовариства та країн регіону".

"Віцепрезидентка чітко дала зрозуміти, що ХАМАС не може контролювати Газу, що він є неспроможним з точки зору безпеки Ізраїлю, благополуччя палестинського народу та регіональної безпеки”, - зазначається у заяві Білого дому.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також здійснює наземну військову операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.