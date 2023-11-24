ЄС: ХАМАС не отримував коштів з допомоги для палестинців

Допомога на розвиток Палестинських територій може продовжуватися відповідно до плану, оскільки немає жодних доказів того, що європейські гроші цього року потрапляли до рук ХАМАСу, вважають у ЄС.

Відразу після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Європейський Союз оголосив про перевірку своїх проєктів щодо надання допомоги у розвитку Палестинських територій - Західного берега річки Йордан та Сектора Гази. Наразі стали відомі результати перевірки: допомога може продовжуватися відповідно до плану, оскільки немає жодних доказів того, що цього року європейські гроші потрапляли до рук ХАМАСу, визнаного в ЄС та США терористичною організацією. Таких висновків дійшла Єврокомісія.

Єврокомісар Олівер Варгеї після нападу ХАМАС на Ізраїль хотів припинити виплати палестинцям Фото: Büro des Premierministers des Kosovo

Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї пояснив, що перевірка платежів цього року не виявила жодних порушень. Тому співпраця з агентствами та владою на Палестинських територіях може тривати.

Варгеї відразу після нападу ХАМАСу на Ізраїль хотів припинити виплати, однак це викликало невдоволення Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля. Результатом стала домовленість про перевірку проєктів, яку вже завершено.

Вже перевірено 119 контрактів на суму 330 мільйонів євро, що діяли цього року. У випадку 51 контракту на суму 39 мільйонів євро залишаються відкритими деякі питання, на які мають відповісти неурядові організації, що отримали європейські гроші на проєкти розвитку. Сім контрактів, пов'язаних з інфраструктурними заходами в Секторі Гази, довелося призупинити у зв'язку з бойовими діями, що ведуться там, повідомила Єврокомісія. Загалом ЄС виділив на допомогу розвитку Палестинських територій у період з 2020 до 2024 року 1,2 мільярда євро.

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Берлін також хоче продовжувати виплати палестинцям

Уряд Німеччини також оголосив про перевірку своїх проєктів допомоги палестинцям. Держсекретар у Федеральному міністерстві економічного співробітництва (BMZ) Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) заявив у Брюсселі в кулуарах зустрічі міністрів ЄС з питань допомоги, що наразі були ретельно проаналізовані проєкти в Газі та Йорданії. Зокрема, буде продовжено співпрацю з Близькосхідним агентством ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР). За його словами, перевірка контрактів із окупованими Ізраїлем Західним берегом річки Йордан, який управляється Палестинською національною адміністрацією, а не радикальним рухом ХАМАС, триває, але незабаром її буде завершено.

Фласбарт заявив, що завжди був упевнений у тому, що у минулому не було жодної співпраці з ХАМАС, проте у зв'язку з драматичною ситуацією було правильним ще раз усе ретельно перевірити. "Ми нічого не знайшли і чули від інших країн, які обрали аналогічний шлях, що вони також усі перевірили і дійшли висновку, що все гаразд", - наголосив чиновник.

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Посилення контролю за одержувачами коштів ЄС

Втім, комісар ЄС Олівер Варгеї у майбутньому планує висувати додаткові умови при виділенні коштів. Одержувачів повинні перевіряти щодо "підбурювальних" або антисемітських заяв. Членів палестинських сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги з коштів ЄС, також ретельно перевірятимуть щодо заяв, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Раніше це правило поширювалося лише на главу сім'ї.

Гуманітарна допомога йде на підтримку нужденних на палестинських територіях Фото: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

Посилення правил є надмірним і невиправданим, критикували ці плани деякі члени Єврокомісії на засіданні в Страсбурзі. Проте офіційний представник ЄС заявив, що запропоновані нововведення є "належними перевірками, які ми запроваджуємо для того, щоб зробити і без того надійну систему ще ефективнішою".

Крім того, Євросоюз виплачує зарплату чиновникам Палестинської національної автономії на Західному березі річки Йордан і побічно надає соціальну допомогу сім'ям у Секторі Гази через гуманітарні організації. З 2007 року контактувати із терористичною організацією ХАМАС безпосередньо структурам ЄС заборонено.

Палестинська організація "Аль-Хак", з якою співпрацювали BMZ та протестантська організація "Хліб для миру", більше не отримуватиме гроші з ФРН. Як повідомила газеті Die Welt прессекретарка BMZ, "Аль-Хак", яка відстоює право на збройну боротьбу проти Ізраїлю, більше не є відповідним партнером. Пізніше міністерство уточнило, що рішення про припинення співпраці було ухвалено ще до 7 жовтня. За словами представниці BMZ, поки що неможливо сказати, чи будуть відсторонені від співпраці інші неурядові організації на Палестинських територіях, оскільки перевірка щодо них ще триває.

Автоцистерна з емблемою БАПОР/UNRWA на прикордонному переході із Сектором Гази Фото: Gehad Hamdy/dpa/picture alliance

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Гуманітарну допомогу палестинцям буде посилено

При цьому пряма гуманітарна допомога палестинцям - забезпечення продовольством, житлом та медичними послугами - розглядається в ЄС окремо від проєктів розвитку. Її під сумнів у Євросоюзі не ставлять.

Після початку ізраїльського наступу на позиції ХАМАС у Секторі Гази голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила про чотириразове збільшення спочатку запланованих на це коштів до 100 мільйонів євро. Минулого тижня фон дер Ляєн відвідала аеропорт Ель-Аріш у Єгипті, де вже приземлилися 15 літаків із країн-членів ЄС, які доправили близько 600 тонн допомоги. Країни-члени ЄС виділили ще 260 мільйонів євро на термінові гуманітарні поставки. 160 мільйонів із них надійде з Німеччини, оголосила федеральна міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Також буде продовжено підтримку агентства БАПОР, яке вже кілька десятиліть надає допомогу нужденним на Палестинських територіях, в Йорданії, Лівані та Сирії. Ще до початку нинішньої війни на Близькому Сході дві третини населення Сектора Гази залежали від постачання допомоги від БАПОР, в якому працює близько 13 тисяч осіб. Найбільшими донорами агентства у 2022 році були США - 343 мільйони доларів, ФРН - 202 мільйони доларів та Європейський Союз - 114 мільйонів доларів. Бюджет БАПОР у 2022 році становив 1,17 мільярда доларів.

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Суперечка про припинення вогню на Близькому Сході

При цьому розбіжності в ЄС щодо шляхів поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Гази зберігаються. Анналена Бербок в інтерв'ю DW критично відгукнулася про заклики до припинення вогню, нагадавши, що ХАМАС "щодня дає зрозуміти", що хоче стерти Ізраїль з землі. "У такій ситуації Ізраїль має захищати своє населення", - пояснила голова зовнішньополітичного відомства ФРН.

Міністерка у справах розвитку та співробітництва Бельгії Каролін Геннес, навпаки, висловилася у Брюсселі за припинення вогню та бойових дій. "Я думаю, цілком ясно, що насильство має бути припинено негайно. У Газі загинуло так багато безневинних людей - і там занадто багато ізраїльських заручників, яких досі утримують. Важливо, щоб насильство припинилося і щоб було організовано доставку гуманітарної допомоги. Одного дня мають розпочатися переговори про життєздатне та міцне рішення, яке передбачає співіснування двох держав", - заявила вона. Аналогічні вимоги надходять і з Франції.