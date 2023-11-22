Бербок: Треба змінити свідомість людей стосовно тероризму
Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що тероризм неможливо перемогти виключно військовим шляхом. Про це політикиня заявила, відповідаючи на запитання ведучого Джафара Абдуль Каріма в телепрограмі DW Jaafar Talk. Ця програма арабською охоплює мільйонну аудиторію в близькосхідному регіоні.
"Ніхто у Берліні не може уявити собі, як там"
Після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Бербок неодноразово відвідувала регіон, побувавши в Ізраїлі, на палестинських територіях та у сусідніх арабських державах, таких як Йорданія та Єгипет.
В інтерв'ю DW глава МЗС ФРН розповіла:"Ніхто з тих, хто сидить тут, у спокійному і безпечному Берліні, не може собі уявити, що це означає для людей у регіоні. Я зустрілася з чоловіком з однієї родини - у них німецькі паспорти, який розповів, як викрали його дружину і двох маленьких дівчаток. Це важко слухати, особливо коли уявляєш, що це твої власні діти. Таке ж я відчувала, коли була в Рамаллі і розмовляла з людиною, чия дружина та єдиний син були вбиті в Газі".
За її словами, ескалації насильства має бути покладено край. "Будь-яке людське життя однаково цінне, незалежно від громадянства, релігії, походження", - наголосила глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.
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"ХАМАС хоче знищити Ізраїль"
Відповідаючи на запитання про те, чому незважаючи на страждання людей як в Ізраїлі, так і в Газі, які вона бачила на власні очі, Бербок регулярно виступає проти припинення вогню, глава МЗС ФРН нагадала, що ХАМАС "щодня дає зрозуміти", що хоче стерти Ізраїль з лиця землі. "У такій ситуації Ізраїль повинен захищати своє населення", - вважає Бербок, в той час як припинення вогню означало б, що країна не могла дати відповідь на "ракетний терор, що триває".
При цьому, за словами дипломатки, перебуваючи в Ізраїлі, вона чітко дала зрозуміти ізраїльському урядові, що "людям у Газі потрібен захист". "Боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, яка хоче знищити Ізраїль, а не проти цивільного населення Гази - безневинних палестинців, жінок та дітей", - наголосила Бербок.
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Простого вирішення конфлікту не існує
Глава МЗС ФРН не стала спростовувати твердження інтерв'юера про те, що, на думку військових експертів, продовження наземного наступу в Газі "створить живильне середовище для подальшої радикалізації", а "ідеологію ХАМАСу важко знищити військовим шляхом". За її словами, йдеться в першу чергу про безпеку, про свободу для людей у регіоні. Важливо зрозуміти, яким має бути політичне рішення, яке дозволить палестинцям у Газі, а також на Західному березі річки Йордан "жити разом у власній палестинській державі в умовах безпеки і свободи і без тероризму". Простим, вважає Бербок, таке рішення бути не може, але до нього можна буде наблизитися, якщо одночасно і "палестинці зможуть жити у мирі та безпеці, і ізраїльтяни зможуть жити у мирі та безпеці, не зазнаючи терору".
При цьому вона уточнила, що "тероризм спрямований не лише проти Ізраїлю", нагадавши, як ХАМАС (визнаний у більшості країн Заходу терористичною організацією) розправлявся з палестинцями, прихильниками "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ) після збройного захоплення влади у секторі Газа у 2007 році.
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"Існування Ізраїлю є державною доктриною Німеччини"
Бербок різко відкинула звинувачення, що лунають не тільки в арабському світі, але і з вуст мусульман, які проживають у ФРН, у тому, що Берлін через свою провину і відповідальність за Голокост дав карт-бланш Ізраїлю, який критики звинувачують у порушенні міжнародного права. За її словами, виступати за "існування держави Ізраїль було і залишається однією з основних державних доктрин ФРН". Як нагадала голова німецького зовнішньополітичного відомства, Німеччина "несе відповідальність за загибель понад 6 мільйонів євреїв, за загибель сотень тисяч європейців у Європі". "І те, що зараз люди критикують наше розуміння уроків Другої світової війни, на яких будується міжнародне право, щоб геноцид ніколи більше не повторився, я вважаю вкрай тривожним", - наголосила Бербок.
За її словами, підтримка Ізраїлю "нітрохи не суперечить захисту міжнародного гуманітарного права та універсальності прав людини". Адже кожне життя, сказала знову Бербок, "має рівну цінність" - і глава МЗС намагається зробити все можливе, щоб припинити "страждання ізраїльтян та палестинців".
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Як боротися з антисемітизмом, не розпалюючи ісламофобію
За словами Джафара Абдуль Каріма, у Німеччині після 7 жовтня зареєстровано близько 3300 злочинів, пов'язаних із війною на Близькому Сході. Більшість із них має антисемітський підтекст. Водночас багато жителів ФРН, вихідці з арабських та мусульманських країн, відчувають, що зараз перебувають під загальною підозрою. "Як боротися з антисемітизмом, не розпалюючи ісламофобію та расизм?", - запитав телеведучий.
Анналена Бербок нагадала, що "терористичну ідеологію не можна просто знищити військовим шляхом, а треба змінити свідомість людей стосовно тероризму". Те саме, за її словами, стосується й антисемітизму, расизму, ісламофобії. Необхідно, підкреслила глава МЗС ФРН, виконувати першу статтю Основного закону Німеччини, яка свідчить: "Гідність людини є недоторканною". "Ми робимо все можливе для того, щоб гідність кожної людини у нашій країні була збережена", - заявила Анналена Бербок в інтерв'ю DW.