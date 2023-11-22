Бербок: Треба змінити свідомість людей стосовно тероризму

В інтерв'ю DW Анналена Бербок заявила, що ескалації насильства на Близькому Сході має бути покладено край. Вона різко відкинула звинувачення у тому, що Берлін через свою провину за Голокост дав карт-бланш Ізраїлю.

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що тероризм неможливо перемогти виключно військовим шляхом. Про це політикиня заявила, відповідаючи на запитання ведучого Джафара Абдуль Каріма в телепрограмі DW Jaafar Talk. Ця програма арабською охоплює мільйонну аудиторію в близькосхідному регіоні.

"Ніхто у Берліні не може уявити собі, як там"

Після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Бербок неодноразово відвідувала регіон, побувавши в Ізраїлі, на палестинських територіях та у сусідніх арабських державах, таких як Йорданія та Єгипет.

Анналена Бербок зустрілася в Ізраїлі із родичами жертв терористичної атаки ХАМАС Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В інтерв'ю DW глава МЗС ФРН розповіла:"Ніхто з тих, хто сидить тут, у спокійному і безпечному Берліні, не може собі уявити, що це означає для людей у регіоні. Я зустрілася з чоловіком з однієї родини - у них німецькі паспорти, який розповів, як викрали його дружину і двох маленьких дівчаток. Це важко слухати, особливо коли уявляєш, що це твої власні діти. Таке ж я відчувала, коли була в Рамаллі і розмовляла з людиною, чия дружина та єдиний син були вбиті в Газі".

За її словами, ескалації насильства має бути покладено край. "Будь-яке людське життя однаково цінне, незалежно від громадянства, релігії, походження", - наголосила глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

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"ХАМАС хоче знищити Ізраїль"

Відповідаючи на запитання про те, чому незважаючи на страждання людей як в Ізраїлі, так і в Газі, які вона бачила на власні очі, Бербок регулярно виступає проти припинення вогню, глава МЗС ФРН нагадала, що ХАМАС "щодня дає зрозуміти", що хоче стерти Ізраїль з лиця землі. "У такій ситуації Ізраїль повинен захищати своє населення", - вважає Бербок, в той час як припинення вогню означало б, що країна не могла дати відповідь на "ракетний терор, що триває".

При цьому, за словами дипломатки, перебуваючи в Ізраїлі, вона чітко дала зрозуміти ізраїльському урядові, що "людям у Газі потрібен захист". "Боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, яка хоче знищити Ізраїль, а не проти цивільного населення Гази - безневинних палестинців, жінок та дітей", - наголосила Бербок.

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Простого вирішення конфлікту не існує

Глава МЗС ФРН не стала спростовувати твердження інтерв'юера про те, що, на думку військових експертів, продовження наземного наступу в Газі "створить живильне середовище для подальшої радикалізації", а "ідеологію ХАМАСу важко знищити військовим шляхом". За її словами, йдеться в першу чергу про безпеку, про свободу для людей у регіоні. Важливо зрозуміти, яким має бути політичне рішення, яке дозволить палестинцям у Газі, а також на Західному березі річки Йордан "жити разом у власній палестинській державі в умовах безпеки і свободи і без тероризму". Простим, вважає Бербок, таке рішення бути не може, але до нього можна буде наблизитися, якщо одночасно і "палестинці зможуть жити у мирі та безпеці, і ізраїльтяни зможуть жити у мирі та безпеці, не зазнаючи терору".

ХАМАС регулярно обстрілює ізраїльські міста Фото: MAHMUD HAMS/AFP

При цьому вона уточнила, що "тероризм спрямований не лише проти Ізраїлю", нагадавши, як ХАМАС (визнаний у більшості країн Заходу терористичною організацією) розправлявся з палестинцями, прихильниками "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ) після збройного захоплення влади у секторі Газа у 2007 році.

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"Існування Ізраїлю є державною доктриною Німеччини"

Бербок різко відкинула звинувачення, що лунають не тільки в арабському світі, але і з вуст мусульман, які проживають у ФРН, у тому, що Берлін через свою провину і відповідальність за Голокост дав карт-бланш Ізраїлю, який критики звинувачують у порушенні міжнародного права. За її словами, виступати за "існування держави Ізраїль було і залишається однією з основних державних доктрин ФРН". Як нагадала голова німецького зовнішньополітичного відомства, Німеччина "несе відповідальність за загибель понад 6 мільйонів євреїв, за загибель сотень тисяч європейців у Європі". "І те, що зараз люди критикують наше розуміння уроків Другої світової війни, на яких будується міжнародне право, щоб геноцид ніколи більше не повторився, я вважаю вкрай тривожним", - наголосила Бербок.

Пропалестинська демонстрація у Берліні Фото: Annegret Hilse/REUTERS

За її словами, підтримка Ізраїлю "нітрохи не суперечить захисту міжнародного гуманітарного права та універсальності прав людини". Адже кожне життя, сказала знову Бербок, "має рівну цінність" - і глава МЗС намагається зробити все можливе, щоб припинити "страждання ізраїльтян та палестинців".

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Як боротися з антисемітизмом, не розпалюючи ісламофобію

За словами Джафара Абдуль Каріма, у Німеччині після 7 жовтня зареєстровано близько 3300 злочинів, пов'язаних із війною на Близькому Сході. Більшість із них має антисемітський підтекст. Водночас багато жителів ФРН, вихідці з арабських та мусульманських країн, відчувають, що зараз перебувають під загальною підозрою. "Як боротися з антисемітизмом, не розпалюючи ісламофобію та расизм?", - запитав телеведучий.

Анналена Бербок нагадала, що "терористичну ідеологію не можна просто знищити військовим шляхом, а треба змінити свідомість людей стосовно тероризму". Те саме, за її словами, стосується й антисемітизму, расизму, ісламофобії. Необхідно, підкреслила глава МЗС ФРН, виконувати першу статтю Основного закону Німеччини, яка свідчить: "Гідність людини є недоторканною". "Ми робимо все можливе для того, щоб гідність кожної людини у нашій країні була збережена", - заявила Анналена Бербок в інтерв'ю DW.