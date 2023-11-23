У Німеччині проходять обшуки в прихильників ХАМАСу

В чотирьох німецьких регіонах правоохоронці проводять рейди у помешканнях прихильників заборонених рухів ХАМАС і "Самідун".

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило в четвер, 23 листопада, про проведення у чотирьох землях обшуків у помешканнях прихильників палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і міжнародної мережі "Самідун", близької до ліворадикальної воєнізованої організації "Народний фронт визволення Палестини".

Рейди за рішенням судів відбуваються в Берліні, Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні. Під обшуки потрапили 15 об'єктів нерухомості, з яких 11 - у столиці.

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ХАМАС і "Самідун" у Німеччині заборонені

"Ми продовжуємо наші послідовні дії проти радикальних ісламістів. Заборонивши ХАМАС і "Самідун" у Німеччині, ми надіслали чіткий сигнал, що не потерпимо жодного прославляння чи підтримки варварського терору ХАМАСу проти Ізраїлю", - цитує міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) агентство dpa.

Німеччина заборонила діяльність ХАМАС і "Самідун" 2 листопада. У міністерстві внутрішніх справ (МВС) попередили, що будь-хто, хто продовжує активно діяти в інтересах цих організацій, скоює кримінальний злочин.

За даними МВС, у Німеччині налічується близько 450 прихильників ХАМАСу, визнаного Європейським Союзом терористичною організацією. Багато з них мають німецьке громадянство. Досі вони не влаштовували "насильницьких дій" у країні, але намагалися зібрати кошти для допомоги угрупованню за кордоном і "вплинути на соціальний і політичний дискурс у Німеччині".

Члени "Самідун" організовували в Німеччині акції на підтримку палестинців і проти Ізраїлю. Зокрема, розголосу набула акція 7 жовтня в Берліні, коли члени мережі святкували терористичний напад ХАМАСу на Ізраїль і роздавали перехожим солодощі.

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