"Від річки до моря" - що означає пропалестинське гасло

Заборонене в Німеччині гасло "Від річки до моря - Палестина буде вільною" збурює як пропалестинських, так і проізральських активістів. Зрозуміле географічно, воно має неоднозначний політичний зміст.

Річка Йордан неспішно несе свої води від північно-східного краю Ізраїлю до Мертвого моря. На більшій частині свого 250-кілометрового шляху вона утворює кордон між Ізраїлем та Західним берегом річки Йордан з одного боку та Йорданією - з іншого. Майже стільки ж складає загальна довжина середземноморської берегової лінії Ізраїлю та Сектору Гази. Смуга землі, обмежена річкою на сході й морем на заході, є лише 60 кілометрів завширшки.

Таким чином, цілком ясно, що означає гасло "Від річки до моря" географічно: територію Ізраїлю, Західного берега річки Йордан та Сектора Гази. Але політичний сенс, що криється в ньому, дуже неоднозначний.

На плакатах та одязі

Після кривавої атаки бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинули щонайменше 1200 осіб і близько 240 були захоплені в заручники, та наступу ізраїльських військ на Сектор Гази, жертвами якого, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Гази, стали вже понад 11 тисяч палестинців, по всьому світу відбулись численні демонстрації солідарності. Як із Ізраїлем, так і з палестинцями.

Стіна з фотографіями заручників, захоплених ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Гасло "Від річки до моря - Палестина буде вільною" скандують учасники багатьох пропалестинських акцій. Абревіатура "від річки до моря" циркулює в соціальних мережах, її можна побачити не лише на плакатах, а й надрукованою на свічках, прапорах та верхньому одязі, що продаються в інтернеті.

Це гасло з новою силою розбурхує як проізраїльських, так і пропалестинських активістів, хоча насправді йому вже майже чотири десятки років. Багато прихильників Палестини кажуть, що це заклик до миру та рівності після десятиліть ізраїльської окупації. Інші, однак, бачать у ньому явний заклик до знищення Ізраїлю.

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ХАМАС присвоїв гасло собі

Вислів "Від річки до моря" вперше використала в 1964 році щойно створена Організація визволення Палестини (ОВП), яка рішуче відкинула ухвалений ООН у 1947 році план розділу Палестини. Таким чином вона закликала до створення єдиної палестинської держави, яка простягалася б від річки Йордан до Середземного моря.

Після Шестиденної війни 1967 року це гасло дедалі частіше використовують інші палестинські групи. Як у рамках мирних ініціатив, спрямованих на просування незалежності Палестини, так і радикальні організації, такі як Народний фронт визволення Палестини (НФОП) чи ХАМАС, заснований у 1987 році. Обидві визнані ЄС, США, Німеччиною та більшістю держав Заходу терористичними.

ХАМАС присвоїв це гасло не пізніше 2012 року, коли його лідер Халед Машаль у промові з нагоди 25-ї річниці заснування організації заявив: "Палестина належить нам від річки до моря та від півдня до півночі". У 2017 році цю фразу включили й до переглянутого статуту терористичної організації, в якому також міститься заклик до насильницького знищення Ізраїлю. А в грудні 2022 року ХАМАС знову використав це гасло - з картою регіону, на якій була зображена палестинська держава, але не було Ізраїлю.

Гасло мирне чи радикальне?

Саме по собі гасло залишає відкритим питання про те, що ж означає "вільна Палестина від річки до моря" для права Ізраїлю на існування. Тому може бути використаний як мирними, так і радикальними діячами. Так, у 2021 році палестино-американський письменник та аналітик Юсеф Мунеєр стверджував, що формула "від річки до моря" лише описує простір, в якому палестинці позбавлені численних прав з моменту їхнього вигнання у 1948 році.

Воно висловлює прагнення до створення держави, в якій "палестинці зможуть жити на своїй батьківщині як вільні та рівноправні громадяни, над якими не домінуватимуть і пануватимуть інші". Між річкою та морем немає "жодного квадратного дюйма землі, де палестинці мали б свободу, справедливість і рівність, і ніколи ще не було так важливо наголосити на цьому, як зараз", написав нещодавно Мунеєр у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Чи є гасло антисемітським?

З проізраїльської сторони гасло сприймається як явно антисемітське і антисіоністське. І як прихований заклик до знищення Ізраїлю. "Не сумнівайтеся, що ХАМАС вітає скандування "Від річки до моря", тому що Палестина між річкою та морем не залишає Ізраїлю ні сантиметра простору", - йдеться у відкритому листі, підписаному 30 єврейськими ЗМІ з усього світу та опублікованому минулого тижня.

Плакат на акції в Берліні на підтримку Ізраїлю: "Звільнити Палестину від ХАМАС", 5 листопада 2023 року Фото: Jochen Eckel/picture alliance

"Звичайно, немає нічого антисемітського в словах, аби палестинці мали б свою державу, - пише на своєму сайті Американський єврейський комітет. - Проте антисемітським є заклик до ліквідації єврейської держави, вихваляння ХАМАС або інших організацій, що закликають до знищення Ізраїлю, або твердження, що євреї не мають права на самовизначення".

У комітеті вважають, що використання цього гасла останнім часом стало неприйнятним тому, що, зокрема, радикальні палестинські організації взяли його на озброєння і привласнили собі.

Засудження та заборони в різних країнах

Отже, залишається головний спірний момент: це гасло вимагає просто рівних прав для палестинців чи все ж таки закликає до завоювання та знищення держави Ізраїль? У Німеччині представники влади довгий час розходилася в думках із цього приводу. Вважалося, що на гасло поширюється норма свободи слова. Переслідуватися можуть лише ті висловлювання, які підбурюють до насильства, але у випадку з цим гаслом усе було не так однозначно.

Пропалестинська демонстрація у Берліні, 11 листопада 2023 року Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Однак після 7 жовтня відбулося переосмислення ситуації. Міністерство внутрішніх справ Німеччини на початку листопада заборонило використання в країні гасла "Від річки до моря". Воно розглядає його як підтримку ХАМАС та підбурювання до насильства проти євреїв та держави Ізраїль. Тим, хто його використовуватиме, загрожує штраф за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", а в гіршому випадку - навіть ув'язнення терміном до трьох років.

Запеклі суперечки щодо використання цього гасла велися і в інших країнах. В Австрії у жовтні через нього було заборонено демонстрацію. У Великобританії Лейбористська партія відсторонила депутата Енді Макдональда за використання цієї фрази під час мітингу. А в США Палата представників винесла догану депутатці-демократці Рашиді Тлаїб - єдиній американській парламентарці з палестинським корінням. Тлаїб засудила напад ХАМАС на Ізраїль, але згодом зробила кілька критичних заяв про дії Ізраїлю в Газі та використала це спірне гасло.