У Баварії переслідуватимуть за гасло "Від річки до моря"

У федеральній землі Баварія відтепер переслідуватимуть за популярне на пропалестинських мітингах гасло через те, що воно ставить під сумнів право Ізраїлю на існування.

Вживання гасла "Від річки до моря", яке часто використовується на пропалестинських демонстраціях, кримінально переслідуватимуть у федеральній землі Баварія. Про це виданню Süddeutsche Zeitung у суботу, 11 листопада, повідомив генеральний прокурор Мюнхена Андреас Франк (Andreas Franck). Той, хто публічно будь-якою мовою використовуватиме пропагандистський слоган забороненої у ФРН терористичної організації, буде притягнутий до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом ФРН за статтею "Використання символів та знаків антиконституційних та терористичних організацій".

Гасло на акції у Лондоні Фото: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

За словами прокурора, правова переоцінка ґрунтується на нещодавній забороні міністерством внутрішніх справ діяльності терористичної організації ХАМАС та усіх пов'язаних з нею символів та лозунгів, а також мережі "Самідун".

Гасло "From the river to the sea, Palestine will be free" ("Від річки до моря, Палестина буде вільною". - Ред.) ставить під сумнів або заперечує право Ізраїлю на існування. Воно описує прагнення до створення палестинської держави, що простягається від Середземного моря до річки Йордан, а отже, і над нинішньою територією Ізраїлю.

У США оголосили догану депутатці за пропалестинське гасло

Лише кілька днів тому Палата представників Конгресу США міжпартійною більшістю оголосила догану депутатці від Демократичної партії Рашиді Тлаїб за поширення відео, на якому натовп закликає до "вільної" Палестини "від річки до моря". Це гасло було "широко сприйнято як заклик до геноциду з метою знищення Ізраїлю", йдеться в догані.