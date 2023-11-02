У ФРН заборонили діяльність ХАМАСу та мережі "Самідун"

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) повідомила про рішення заборонити діяльність у Німеччині міжнародної мережі "Самідун" та палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, який визнано терористичним у Німеччині, Євросоюзі, США та низці інших держав.

"Самідун" сама називає себе "мережею солідарності із ув'язненими" палестинцями та є близькою до ліворадикального Народного фронту визволення Палестини (НФВП). Німецьке крило організації "Самідун" - Samidun Deutschland, також відоме як Hirak e.V. - буде розпущене, заявила Фезер у четвер, 2 листопада, в Берліні.

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ФРН буде боротися з антисемітизмом усіма засобами

"Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися проти нього у всіх формах і всіма засобами правової держави", - наголосила вона. Фезер нагадала, що ХАМАС має на меті знищення Держави Ізраїль. "Самідун" як міжнародна мережа під виглядом акцій солідарності з ув'язненими в різних країнах поширює антиізраїльську та антиєврейську пропаганду, вказала вона.

Члени "Самідун" організовували в Німеччині акції на підтримку палестинців і проти Ізраїлю, що спричинило різку критику в Німеччині, і публікували в соцмережах фотографії з цих заходів і пости на підтримку ХАМАСу. Зокрема, широкого розголосу набула акція "Самідун" 7 жовтня в Берліні, коли її члени святкували терористичний напад нападу ХАМАСу на Ізраїль і роздавали перехожим солодощі в районі Нойкельн.

За оцінкою Федерального відомства з охорони конституції, ХАМАС у Німеччині активно підтримують близько 450 людей, багато з яких мають німецьке громадянство.

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