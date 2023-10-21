У Берліні втричі посилилися прояви антисемітизму

З дня нападу ХАМАСу на Ізраїль у Берліні втричі зросли випадки проявів антисемітизму, загалом по Німеччині зафіксували на 240 відсотків більше.

У Берліні значно зросла кількість антисемітських інцидентів після терористичної атаки на Ізраїль з боку ісламістського палестинського бойового угрупування ХАМАС, пише у суботу, 21 жовтня, dpa з посиланням на орган, який займається документуванням антисемітизму в Німеччині.

Станом на 18 жовтня Центр збору інформації щодо антисемітизму (RIAS) задокументував 70 випадків антиєврейських проявів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли зафіксували 25 випадків.

Серед них - один випадок крайнього насильства, три напади і погрози, а також дев'ять інцидентів цілеспрямованого пошкодження майна, зокрема спроба підпалу єврейського громадського центру та синагоги в Берліні 18 жовтня.

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Крім того, департамент отримав численні свідчення, які ще підлягають перевірці. Також організація прозвітувала про 12 інцидентів позначання дверей або під'їздів житлових будинків зірками Давида.

"Це нагадує практику маркування націонал-соціалістів, які позначали єврейські магазини зіркою Давида", - заявили в RIAS.

У ФРН майже в 2,5 рази більше проявів антисемітизму

Загалом по Німеччині з дня атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня було задокументовано 202 антисемітські інциденти станом на 18 жовтня. Це на 240 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначили в RIAS.

RIAS - це мережа інформаційних центрів, куди жертви і свідки антисемітизму можуть повідомляти про інциденти. Орган фінансується уповноваженим федерального уряду ФРН по боротьбі з антисемітизмом Феліксом Кляйном (Felix Klein).

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