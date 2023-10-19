У Берліні хвиля пропалестинських акцій та антисемітизму

Учасники несанкціонованих акцій у берлінському районі Нойкельн закидали поліцейських камінням та пляшками. Цьому передувала низка антисемітських інцидентів. Що відбувається у німецькій столиці?

У Берліні у ніч проти четверга, 19 жовтня, знову було неспокійно. Незважаючи на заборону пропалестинських демонстрацій у столиці ФРН, увечері в середу в районі Нойкельн, де мешкає велика кількість арабських мігрантів, знову зібралися протестувальники. Акція закінчилася сутичками з поліцією, які тривали кілька годин. В правоохоронців жбурляли каміння і пляшки.

Напруження у Берліні спостерігається від початку загострення на Близькому Сході. Спочатку це була безкоштовна роздача східних солодощів на радощах, що бойовики угруповання ХАМАС, визнаного ЄС, США та Німеччиною терористичною організацією, 7 жовтня напали на Ізраїль, вбивши велику кількість мирних жителів; потім з'явилися антисемітські написи на будівлях, зривалиcy ізраїльські прапори. Тепер палають барикади, у поліцейських летить каміння, а у будівлю єврейської громади - пляшки із запальною сумішшю.

Читайте також: Німці в шоці від акції прихильників ХАМАСу у Берліні

Дві спроби нападу на єврейський центр

Берлін став у Німеччині безперечним центром пропалестинських акцій та антисемітських витівок, хоча їхня хвиля після 7 жовтня наростала і в інших німецьких містах. Після того, як у вівторок, 17 жовтня, у Секторі Гази в лікарню Аль-Ахлі влучила ракета, забравши життя сотень людей (палестинці звинувачують Ізраїль, але той стверджує, що ракету невдало запустила терористична організація "Ісламський джихад"), у столиці ФРН почала прискорено розкручуватися спіраль насильства.

Спонтанний пропалестинський мітинг біля Бранденбурзьких воріт увечері 17 жовтня 2023 року Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Сутички пропалестинських демонстрантів із поліцією відбувалися цього тижня головно у двох точках Берліна. Спочатку в самому центрі, біля Бранденбурзьких воріт, після мирного пікету на згадку про загиблих палестинців кілька сотень людей знехтували закликами поліцейських розійтися і чинили їм опір. За даними ЗМІ, деякі демонстранти намагалися прорватися до меморіалу жертвам Голокосту, розташованого поруч, але поліція цього не допустила.

У ніч проти 18 жовтня пропалестинські демонстранти в берлінському районі Нойкельн обстрілювали поліцію піротехнікою Фото: TNN/picture alliance

У берлінському районі Нойкельн, де живе велика кількість арабських мігрантів, учасники несанкціонованих акцій, за даними поліції, підпалили споруджені ними барикади, а також дитячий майданчик, кидали в поліцейських каміння та запускали в них піротехніку. Центром подій знову стала вулиця Зонненаллеє, де ще 7 жовтня активісти близької до ХАМАС організації "Самідун" роздавали солодощі з нагоди нападу ХАМАСу на Ізраїль, а відтак сталися перші сутички з поліцією.

Посеред ночі в центральному районі Берлін-Мітте невідомі особи кинули у бік будівлі єврейської громади, де зокрема розташовані синагога та дитячий садок, дві пляшки із запальною сумішшю, які, однак, не долетіли і розбилися на бруківці, де невдовзі згасли.

18 жовтня єврейський центр у Берліні після ранкової спроби підпалу продовжив у незвичайній обстановці звичайну роботу Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Там також стався й інший інцидент. 30-річний чоловік, який під'їхав на електросамокаті, несподівано кинувся до будівлі, але був зупинений поліцією. За її даними, він чинив опір і вигукував антиізраїльські гасла. Після встановлення особи його відпустили, проте розслідування того, що сталося, як і спроби підпалу, передали спецвідділу поліції, що займається кримінальними злочинами на політичному ґрунті.

Читайте також: Після нападу на синагогу в Берліні захист єврейських установ посилять ще більше

Несанкціонований мітинг у центрі Берліна

Ще на початку тижня берлінська поліція повідомила, що на території всього міста фіксує появу антиізраїльських та пропалестинських написів. У Нойкельні невідомий жбурнув у бік пари, яка говорила на івриті, піротехніку, ніхто не постраждав. Перед ратушею в Моабіті молодики ображали співробітника районної адміністрації, який піднімав ізраїльський прапор, а потім намагалися його зірвати.

У неділю ввечері був випадок залякування відвідувачів єврейського ресторану. У вікна били кулаками і плювалися учасники несанкціонованого і припиненого поліцією пропалестинського мітингу, які поверталися додому. До того ж вони "жестами зображували, як поцілюють у відвідувачів з автомата", а відтак розбіглися, розповіли свідки, які терміново викликали поліцію.

Учасниці пропалестинського несанкціонованого мітингу на Потсдамській площі у Берліні, 15 жовтня 2023 року Фото: CHRISTIAN MANG/REUTERS

У цьому несанкціонованому мітингу брало участь близько тисячі осіб, деякі з учасників закликали до знищення Ізраїлю. Все відбувалося на Потсдамській площі, одній із центральних у Берліні. Після неодноразових закликів розійтися поліція очистила площу, при цьому в поліцейських кидали пляшки та запускали піротехніку. У ході зіткнень було поранено 24 поліцейських. Порушено 76 кримінальних та 68 адміністративних справ.

Читайте також: Глава МВС Німеччини виступає за висилку з країни прихильників ХАМАСу

Наруга над прапором Ізраїлю

Повідомлення щодо пропалестинських акцій надходять і з інших німецьких міст, але вони, як правило, менші, ніж у Берліні, і частіше ненасильницькі.

Так, увечері у вівторок після повідомлень про влучення ракети в лікарню у Секторі Гази спонтанні мирні мітинги пройшли, наприклад, на заході Німеччини в Аахені, де зібралося близько 200 осіб, у Дортмунді, Дюссельдорфі та Ессені, де на вулицю вийшли приблизно 100 демонстрантів, або на південному заході країни в Штутгарті та Мангеймі, де поліція нарахувала від 40 до 60 присутніх. Однак ще на вихідних на несанкціонованому пропалестинському мітингу у Франкфурті-на-Майні було затримано понад 300 осіб.

Пропалестинський мітинг у Кельні 15 жовтня Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

З різних кінців Німеччини надходять повідомлення про прояви антисемітизму. Так фіксуються спроби зірвати ізраїльські прапори, які мерії різних міст підняли на знак солідарності з Ізраїлем після кривавого нападу терористів ХАМАСу. Такі випадки були, наприклад, у західнонімецьких містах Аахен та Мерс, а також у Мюнстері, де невідомі навіть зламали задля цього флагшток. У східнонімецькому Шверіні прапор зірвав 17-річний біженець із Іраку, якого поліції вдалося затримати.

Читайте також: Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман у Німеччині?

Політики ФРН різко засуджують

Під враженням від усіх цих подій у Бундестазі в середу, 18 жовтня, пройшли дебати під гаслом "Припинити в Німеччині вихваляння терору і рішуче боротися з антисемітизмом", під час яких представники різних партій зокрема різко засудили нічну спробу підпалу берлінської синагоги.

Однак багато провідних німецьких політиків зробили це ще до парламентського засідання. Так, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який вирушив цього тижня з візитом на Близький Схід, написав у соціальній мережі X (раніше Twitter): "Теракти проти єврейських установ, розгул насильства на наших вулицях - це людиноненависництво, це огидно, ми не будемо таке терпіти".