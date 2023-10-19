На пропалестинській акції у Берліні у поліцію кидали каміння

Учасники несанкціонованих акцій у берлінському районі Нойкельн закидали поліцейських камінням та пляшками. Правоохоронці знову затримали десятки людей.

Незважаючи на заборону пропалестинських демонстрацій у Берліні, увечері в середу, 18 жовтня, у районі Нойкельн, де мешкає велика кількість арабських мігрантів, знову зібралися протестувальники. Акція закінчилася сутичками з поліцією, які тривали кілька годин.

Заворушення на вулиці Зонненаллее стихли лише пізно увечері. Учасники протестів кидали у поліцейських каміння та пляшки, а також піротехнічні засоби. Внаслідок цього кілька правоохоронців постраждали, повідомили в берлінській поліції. "Ситуація на півночі Нойкельна залишається напруженою", - заявила очільниця поліції Берліна Барбара Словік (Barbara Slowik).

Загалом у ході несанкціонованих акцій правоохоронці затримали десятки людей, повідомляє dpa. За словами кореспондента агентства, на акціях "панувала агресивна атмосфера", учасники скандували: "Свободу Палестині". Вони також підпалювали предмети на вулицях та використовували піротехніку, через що на балконі одного з будинків почалася пожежа.

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У поліції закликають до швидких судових розглядів

Голова профспілки поліції ФРН (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) закликав до "послідовних дій" у зв'язку із заворушеннями, організованими пропалестинськими демонстрантами. "Нам потрібні швидкі судові розгляди та вироки щодо учасників заворушень", - наголосив він. Згадуючи про спробу підпалу єврейського центру в Берліні, Копельке заявив про "абсолютно огидну атмосферу в Німеччині"

Раніше, увечері 17 жовтня, пропалестинські демонстранти також напали на поліцію у Берліні. Учасники акцій протесту одразу у кількох районах німецької столиці кидали каміння у поліцейських, поранень зазнали 20 співробітників. 39 людей затримали, проти 65 було порушено кримінальні справи. Крім того, правоохоронці зареєстрували 12 адміністративних правопорушень.

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Заборона пропалестинських акцій у Берліні

11 жовтня суд підтвердив заборону на пропалестинські акції в Берліні. Поліція мала право забороняти подібні збори на підставі попередніх демонстрацій, які "створювали безпосередню небезпеку громадському порядку" через антисемітські гасла, вихваляння ісламістського руху ХАМАС або запуск піротехніки, заявили в пресслужбі Адміністративного суду Берліна.

Перед цим, 7 жовтня, у день нападу на Ізраїль ХАМАСу, який визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі, у Берліні групи людей збиралися на стихійні мітинги на підтримку дій бойовиків. Серед іншого, люди святкували атаку та роздавали солодощі на вулицях Нойкельну. Акція викликала різку критику у Німеччині.

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