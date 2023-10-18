Удар по лікарні у Газі: що відомо та які наслідки

Внаслідок удару по лікарні у Секторі Гази загинули сотні людей, стверджує ХАМАС. Ізраїль та палестинські терористи покладають відповідальність один на одного. DW про те, що відомо про трагедію.

Увечері 17 жовтня по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази було завдано удару, як стверджується - ракетного. Внаслідок цього, за даними представників у Газі, загинули сотні людей. Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад", визнані ЄС, США та Німеччиною терористичними організаціями, відразу після того, що сталося, оголосили, що причиною загибелі людей став ракетний удар з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Своєю чергою у ЦАХАЛ спочатку відповіли, що мають перевірити інформацію, і лише після перевірки запевнили, що не завдавали ударів по лікарні. За даними ізраїльських військових, трагедія сталася через невдалий запуск ракети терористами угруповання "Ісламський джихад" з території, розташованої поряд із лікарнею.

Точна кількість загиблих внаслідок удару по лікарні невідома. Спочатку міністерство охорони здоров'я Гази, яке контролюється ХАМАСом, повідомило про загибель від 200 до 300 осіб. Станом на ранок 18 жовтня ХАМАС повідомив про загибель 500 людей. Офіційного підтвердження цих цифр поки що немає. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, у лікарні були тисячі людей, які вимушено залишили свої будинки. Незалежні міжнародні спостерігачі або розслідувачі поки не повідомляли про доступ до місця вибуху.

Загиблі внаслідок удару по лікарні в Газі Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

ЦАХАЛ: Удар по лікарні завдав "Ісламський джихад"

ЦАХАЛ відкинув причетність до ракетного удару по лікарні в Газі і заявив, що це зробило угруповання "Ісламський джихад". В армії Ізраїлю при цьому посилалися на відеозйомку моменту запуску ракети, супутникові знімки та розвіддані.

"Я можу підтвердити, що аналіз оперативних систем ЦАХАЛ показав, що ракетний залп був здійснений терористами в Секторі Гази, ракети летіли в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази в момент, коли по ній було завдано удару. Розвіддані з кількох джерел, які у нас є, вказують, що саме "Ісламський джихад" несе відповідальність за невдалий запуск ракети, що влучила в лікарню у Секторі Гази", - заявив представник ЦАХАЛ Даніель Гагарі.

Момент запуску несправної ракети та її потрапляння до лікарні, як стверджує ЦАХАЛ, потрапив до ефіру арабського телеканалу Al Jazeera. Ізраїльська сторона опублікувала цей фрагмент без титрів. На кадрах видно запуск ракет із, як стверджується, Сектора Гази. У повітрі об'єкт вибухає, залишаючи за собою яскравий спалах, після чого на землі стається вибух.

ЦАХАЛ також опублікував схему зафіксованої ізраїльським військовим радаром траєкторії пуску ракет, яка, як стверджується, проходить над лікарнею. Ще одним доказом своєї непричетності до трагедії ЦАХАЛ оприлюднив, як було сказано, перехоплені переговори терористів з ХАМАСу, які обговорюють невдалий пуск ракети "Ісламським джихадом" та влучення в лікарню.

Представник армії Ізраїлю на пресконференції 18 жовтня наголосив, що несправність ракет бойовиків, що випускаються з території Гази, - часте явище. "За час цієї війни ми нарахували близько 450 ракет, які дали збій та впали всередині Гази", - заявив представник армії Ізраїлю.

Кадри з місця вибуху та супутникові знімки

"Ісламський джихад" відкидає всі звинувачення на свою адресу, цитує заяву угруповання агентство AP. Бойовики звинуватили Ізраїль у "навмисних спробах ухилитися від відповідальності за вчинену ним жорстоку різанину". "Звинувачення, що висуваються противником, необґрунтовані", - наголосив представник терористів, додавши, що угруповання "не використовує релігійні місця чи громадські об'єкти, особливо лікарні, як військові центри або склади зброї". Будь-яких доказів ХАМАС чи "Ісламський джихад" не навели.

У більш ранньому коментарі, який цитувало агентство Reuters до публікації інформації від ЦАХАЛ, "Ісламський джихад" стверджував, що в момент вибуху "не вів жодної діяльності в районі Гази".

Вранці 18 жовтня з'явилися перші фотографії з лікарні, зроблені за денного світла. Крім того, ЦАХАЛ опублікував відеозйомку шпиталю з повітря до та після вибуху. У ЦАХАЛ підкреслили, що на кадрах видно сліди від шрапнелі на дахах і пожежі, яка почалася на паркуванні лікарні. При цьому на зйомці з повітря, як стверджується, не видно слідів вирви, яка зазвичай залишається після прицільного влучення ракети. Для порівняння ЦАХАЛ опублікував знімки подібних вирв діаметром від 7 до 19 метрів.

Байден: Відповідальність за удар, ймовірно, лежить не на Ізраїлі

Президент США Джо Байден наступного дня після удару по лікарні в Газі прилетів до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху. У ході переговорів Байден сказав, що відповідальність за удар, ймовірно, лежить не на Ізраїлі, а на "іншій команді".

"Суть у тому, що я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і, судячи з того, що я бачив, схоже, що це зробила інша команда, не ви. Але багато людей не впевнені в цьому, тому нам доведеться багато подолати", - цитує Байдена телеканал CNN. "Весь світ має знати: на лікарню в Секторі Гази напали варварські терористи, а не ЦАХАЛ", - наголосив Нетаньяху.

Тим часом більшість арабських та близькосхідних країн однозначно поклали відповідальність за удар по лікарні у Газі на ЦАХАЛ. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це "останнім прикладом атак Ізраїлю, позбавлених найголовніших людських цінностей". "Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити цю безпрецедентну жорстокість у Газі", - заявив Ердоган.

Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, Марокко, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) у схожих формулюваннях також різко "засудили ізраїльську атаку". Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що "навмисний вибух" став "явним порушенням міжнародного права". Саудівська Аравія в офіційному коментарі назвала удар "жахливим злочином, вчиненим ізраїльськими окупаційними силами".

А король Йорданії Абдалла II скасував запланований на 18 жовтня чотиристоронній саміт щодо ситуації в Секторі Гази, в якому мали взяти участь також президенти США та Єгипту та голова Палестинської національної адміністрації.

Трагедія у Газі викликала в арабських країнах масові протести проти США та Ізраїлю

Після того, як стало відомо про удар по лікарні в Секторі Гази, Йорданії, Єгипті, Туреччині, Тунісі, Сирії, Лівані та деяких інших країнах почалися масові протести біля будівель посольств Ізраїлю та США.

У Стамбулі тисячі людей зібралися на площі біля будівлі консульства Ізраїлю. Присутні закидали будівлю дипмісії фаєрами, дехто намагався прорватися на територію консульства. Турецька поліція для розгону протестувальників застосувала водомети та перцевий газ.

Парковка біля лікарні в Газі після удару 17 жовтня Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

У столиці Лівану Бейруті протестувальники намагалися штурмувати посольство США, через що поліцейські також застосували водомети та сльозогінний газ. Заворушення почалися і в Рамаллі на Західному березі річки Йордан, де палестинці кидали в поліцію каміння та пляшки із запальною сумішшю.

У Берліні демонстранти атакували поліцію під час пікету біля Бранденбурзьких воріт на підтримку палестинців, на який зібралося кілька сотень людей. Ще одна несанкціонована пропалестинська акція відбулася у столичному районі Нойкельн.

Світова спільнота закликала до розслідування удару по лікарні

Світові лідери різко засудили удар по лікарні. Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав її порушенням міжнародного права. Президент Франції Еммануель Макрон закликав "без зволікання" відкрити гуманітарний коридор у Сектор Гази та "пролити світло" на обставини цього удару. Генсек ООН Антоніу Гутерріш після трагедії закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході.

"Я шокований зображеннями, які ми отримуємо після вибуху в лікарні в Секторі Гази. Невинних людей поранено і вбито. Наші серця з сім'ями загиблих. Важливо, щоб обставини події були чітко встановлені", - йдеться в написаному арабською повідомленні в офіційному акаунті канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) у соцмережі Х.